Notte da incubo per Volpato a Sydney: fermato per eccesso di velocità e positivo al test per la cocaina

Christian Volpato ha vissuto una notte da incubo a Sydney: fermato per eccesso di velocità e risultato positivo al test per la cocaina

Notte da incubo a Sydney per Christian Volpato. Il trequartista ventiduenne del Sassuolo e della Nazionale australiana è finito al centro di un grave episodio che rischia di avere pesantissime ripercussioni sulla sua carriera. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine e riportato dagli organi di stampa locali su fonti della Polizia del Nuovo Galles del Sud, il calciatore è stato fermato durante la notte mentre si trovava alla guida della sua autovettura.

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Doppio eccesso di velocità e il riscontro del test antidroga

I fatti si sono svolti lungo l’Anzac Bridge a Sydney, dove il classe 2003 è stato sorpreso a sfrecciare a 109 km/h a bordo di una BMW Coupé, in un tratto stradale soggetto al limite di velocità di 60 km/h. A rendere ancora più complessa la dinamica della nottata è il retroscena emerso dalle indagini: soltanto due ore prima del secondo blocco, il giocatore era già stato fermato e sanzionato con un’altra contravvenzione per andatura eccessiva.

Durante il controllo dell’Anzac Bridge, gli agenti hanno sottoposto il giocatore ai test di rito. Se l’esame dell’etilometro è risultato negativo, il test preliminare antidroga ha dato esito positivo alla cocaina. In attesa degli accertamenti analitici sul secondo campione di saliva prelevato sul posto, per il trequartista è scattata la sospensione della patente di guida unitamente a una multa per il superamento dei limiti di velocità.

Nessuna accusa penale immediata, ma si rischia la maxi-squalifica

Sul piano strettamente giudiziario, per il momento nessuna accusa penale è stata formalizzata a carico di Volpato, con la polizia locale che ha confermato di voler proseguire con gli esami di laboratorio prima di adottare ulteriori provvedimenti.

Tuttavia, la posizione dell’atleta appare particolarmente delicata sul fronte sportivo. La Federcalcio australiana adotta infatti regole antidoping rigidissime, secondo cui atleti e dirigenti che risultano positivi a sostanze vietate senza una valida esenzione terapeutica rischiano squalifiche fino a quattro anni. Per l’ex trequartista della Roma — che dopo il cambio di nazionalità sportiva dall’Italia all’Australia ha anche preso parte all’ultimo Mondiale con i Socceroos — la vicenda rischia di compromettere seriamente il prosieguo dell’avventura al Sassuolo e il suo percorso nella Nazionale maggiore.