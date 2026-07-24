Il Belgio apre un nuovo ciclo con Mark van Bommel: l’ex centrocampista guiderà i Diavoli Rossi fino all’Europeo 2028

Il Belgio ha scelto: Mark van Bommel sarà il nuovo commissario tecnico dei Diavoli Rossi. L’ex centrocampista olandese ha firmato un contratto che lo legherà alla nazionale fino al termine dell’Europeo 2028, avvio ufficiale previsto per il 15 agosto 2026.

Van Bommel approda così alla sua prima esperienza da ct dopo aver guidato PSV Eindhoven, Wolfsburg e soprattutto il Royal Antwerp, con cui ha vissuto una stagione memorabile nel 2022-23, conquistando campionato e Coppa del Belgio. Un percorso che ha convinto la federazione a puntare su di lui per aprire un nuovo ciclo.

Da calciatore, van Bommel ha costruito una carriera di altissimo livello indossando maglie prestigiose come PSV, Barcellona, Bayern Monaco e Milan, oltre a collezionare 79 presenze con la nazionale olandese. Ora è pronto a trasferire la sua esperienza internazionale sulla panchina del Belgio, chiamato a rilanciare un progetto che vuole tornare competitivo ai massimi livelli.

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COMUNICATO – «La Koninklijke Belgische Voetbalbond è lieta di annunciare che Mark van Bommel (49 anni) sarà il nuovo commissario tecnico dei Diavoli Rossi a partire dal 15 agosto 2026. Mark van Bommel ha firmato un contratto per allenare la nostra nazionale fino al termine dell’Europeo 2028».

Nello staff tecnico ci saranno di tre nuovi assistenti: Boudewijn Zenden, Maarten Martens e Reinier Robbemond.

PRIME PAROLE – «Sono molto felice di diventare il commissario tecnico del Belgio. Voglio ringraziare la federazione belga per la fiducia che ha riposto in me. Il Belgio dispone di giocatori straordinari e di un enorme potenziale”, ha dichiarato van Bommel. “Insieme al mio staff vogliamo costruire una squadra disciplinata, ambiziosa e coraggiosa, capace di competere con le migliori. Daremo tutto per aiutare questa squadra a migliorare ogni giorno e rendere orgoglioso il popolo belga»