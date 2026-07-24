Calciomercato
Chelsea, colpo in difesa: Maxence Lacroix è pronto a vestirsi di Blues
Accordo totale con il Crystal Palace: il centrale francese Lacroix verso Stamford Bridge
Il Chelsea è pronto ad accogliere Maxence Lacroix. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club londinese ha raggiunto l’intesa definitiva con il Crystal Palace dopo aver presentato un’offerta ufficiale accettata dalla società inglese.
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I dettagli principali dell’operazione erano già stati definiti nella serata di ieri e il difensore centrale si trova ora a Londra per sostenere le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto.
L’accordo prevede un trasferimento da circa 52 milioni di sterline, mentre non è previsto l’inserimento di Axel Disasi come contropartita tecnica nell’affare.
Lacroix pronto a legarsi al Chelsea fino al 2032
Il centrale francese firmerà un accordo di lunga durata con i Blues, con scadenza fissata a giugno 2032, a conferma della volontà del Chelsea di puntare su un progetto giovane e di prospettiva.
L’arrivo di Lacroix rappresenta un investimento importante per rinforzare il reparto arretrato e aggiungere alla rosa un difensore dotato di fisicità, velocità e capacità di difendere in campo aperto.
Il Chelsea ha dunque completato un altro tassello della propria strategia di mercato, assicurandosi un profilo considerato funzionale al presente e soprattutto al futuro del club.
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