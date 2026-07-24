Il Milan punta sui giovani: ufficiali i rinnovi di Francesco Camarda e Christian Comotto

L’AC Milan continua a costruire il proprio futuro partendo dai talenti cresciuti in casa. Il club rossonero ha infatti annunciato il rinnovo di contratto di Francesco Camarda e quello di Christian Comotto, entrambi legati al Diavolo fino al 30 giugno 2031, con opzione per un’ulteriore stagione.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

Due segnali importanti che confermano la volontà della società di investire sui giovani più promettenti del proprio vivaio.

Il comunicato ufficiale sul rinnovo di Francesco Camarda

AC Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino

AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno.

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all’età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all’esordio in Prima Squadra. Nell’ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan.

Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi.

Il comunicato ufficiale sul rinnovo di Christian Comotto

Rinnovo fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno

AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno.

Arrivato nel settore giovanile rossonero nel 2020, ha percorso la trafila nelle formazioni Under fino alla Primavera. Nella stagione 2025/26 si è imposto in prestito allo Spezia, collezionando 28 presenze.

Il Milan e Christian Comotto proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi.

Perché Camarda e Comotto meritano una chance nella prima squadra con Amorim

I rinnovi rappresentano molto più di una semplice formalità contrattuale: sono una dichiarazione di fiducia nei confronti di due dei prospetti più interessanti del vivaio rossonero.

Francesco Camarda, dopo un’annata in Serie A con il Lecce, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il massimo campionato italiano, accumulando esperienza che potrebbe rivelarsi preziosa nella sua crescita. Inserirlo stabilmente nella rosa della prima squadra consentirebbe al Milan di valorizzare un attaccante che conosce già l’ambiente rossonero e che può continuare il proprio percorso senza interrompere il processo di maturazione.

Anche Christian Comotto ha mostrato segnali incoraggianti durante il prestito allo Spezia. La continuità di impiego gli ha permesso di crescere sul piano tecnico e caratteriale, caratteristiche fondamentali per affrontare il salto definitivo in un club come il Milan.

Se Rúben Amorim dovesse puntare su una rosa dinamica e costruita anche attraverso la valorizzazione dei giovani, avere Camarda e Comotto come alternative all’interno del gruppo potrebbe rappresentare una scelta coerente con un progetto di medio-lungo periodo. L’inserimento graduale, senza caricare eccessivamente i due ragazzi di responsabilità, consentirebbe loro di crescere quotidianamente accanto ai giocatori più esperti e di farsi trovare pronti quando chiamati in causa.

I rinnovi fino al 2031 dimostrano che il Milan vede in entrambi un patrimonio tecnico per il futuro. Il passo successivo potrebbe essere proprio quello di trasformare questa fiducia contrattuale in un’opportunità concreta sul campo.