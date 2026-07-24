Il Torino stringe per Eray Comert e vede Lucas Perri: la difesa e la porta del neo tecnico Ignazio Abate prende forma

Il Torino accelera sul mercato e si avvicina a due rinforzi mirati per la rosa di Abate: il difensore svizzero Eray Cömert e il portiere brasiliano Lucas Perri. Due operazioni parallele che, nelle ultime ore, hanno preso una piega decisamente favorevole per il club granata. Lo riferisce Di Marzio.

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Cömert, il profilo giusto per la difesa di Abate

Il Torino è vicino a chiudere per Eray Cömert, centrale classe 1998, svincolato dal 1° luglio dopo la fine del contratto con il Valencia.

Cömert è cresciuto nel vivaio del Basilea, dove ha completato tutta la trafila giovanile prima di affermarsi in prima squadra. In Svizzera ha giocato anche con Sion e Lugano, costruendosi una reputazione da difensore affidabile, fisico e con buona lettura del gioco. Nel 2022 è passato al Valencia, alternando presenze nella Liga a due prestiti: Nantes e Real Valladolid, esperienze che ne hanno ampliato il bagaglio internazionale.

Il Torino lo considera il profilo ideale per aggiungere esperienza e solidità alla retroguardia, con la possibilità di inserirlo subito nelle rotazioni.

Perri, operazione sbloccata dal Leeds

Parallelamente, il club granata è sempre più vicino a Lucas Perri, portiere brasiliano classe 1997 del Leeds United.

L’uscita del giocatore era bloccata dal mancato arrivo del suo sostituto, ma nelle ultime ore il Leeds ha aumentato la fiducia di chiudere per Trafford del Manchester City. Questo passaggio ha sbloccato di fatto l’operazione Perri, che ora è considerata molto vicina alla definizione.

La strategia granata

Il Torino punta a consegnare ad Abate una rosa più strutturata, con un difensore esperto e un portiere pronto a competere per il ruolo. Due innesti mirati, coerenti con la volontà di alzare il livello tecnico e internazionale della squadra.