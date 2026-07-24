Aquilani sicuro: «Con il Sassuolo, si lavora sempre bene. «È stata sicuramente una bella emozione iniziare questo percorso nella massima serie»

Prosegue il lavoro del Sassuolo in vista della nuova stagione, con entusiasmo e idee chiare. A raccontare le sensazioni di questo momento è il nuovo allenatore neroverde, Alberto Aquilani, che ha condiviso le prime impressioni sul progetto che sta nascendo attorno alla squadra. Le sue parole a Sky Sport:

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PAROLE – «È stata sicuramente una bella emozione iniziare questo percorso nella massima serie. È qualcosa che mi stimola molto. Stiamo lavorando bene. Abbiamo trovato un buon ambiente e speriamo di fare un buon lavoro. Uno dei vantaggi è che a Reggio Emilia, con il Sassuolo, si lavora sempre bene: è una piazza tranquilla».

RESPONSABILITA‘ – «La responsabilità è alta, anche perché ci apprestiamo ad affrontare un campionato di Serie A. Il Sassuolo fa bene da diversi anni: a parte una parentesi in cui c’è stato uno scivolone, è sempre stata una squadra che ha disputato degli ottimi campionati, che ha portato avanti delle idee e che ha formato dei calciatori. Per me è una responsabilità molto grande. Noi siamo motivati, abbiamo le idee chiare e sappiamo quale deve essere il nostro lavoro. Siamo pronti e molto allineati. In questo momento siamo un po’ in difficoltà per qualche infortunio e per le dinamiche di mercato, però non ci piangiamo addosso, sappiamo che la stagione è ancora lunga e alla fine il lavoro è quello che paga sempre».

DE ROSSI E L’INCONTRO ALL’OLIMPICO – «Ovviamente la Serie A, per me, è piena di incroci, perché ho avuto modo di girare tanto e di incontrare tanti allenatori e tanti amici. È chiaro che con Daniele c’è un rapporto speciale: siamo cresciuti insieme e farà strano affrontarci in panchina. La Roma è un’altra data importante, ho un trascorso significativo lì e tornare all’Olimpico da avversario renderà sicuramente quella giornata speciale»

VAN DER BREMPT – «Sì, è un calciatore che abbiamo seguito e che abbiamo inserito in una lista di profili adatti a quello che vogliamo fare. Non conosco i dettagli della trattativa, se c’è o a che punto sia. Sicuramente abbiamo voglia di prendere giocatori che desiderano venire qui, che vogliono sposare un progetto nuovo, e che hanno l’ambizione e la voglia di misurarsi in questo club. È ovvio che tutto questo è legato ad alcune caratteristiche che ho richiesto, e mi auguro di averli presto a disposizione»