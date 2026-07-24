De Rossi non ha dubbi: «Stiamo lavorando sull’essere pronti sul mercato Ekhator? È un giocatore di grande prospettiva»

Daniele De Rossi interviene ai microfoni di Sky Sport direttamente da Moena, sede del ritiro estivo del Genoa, dove il club sta preparando la nuova stagione in vista dell’avvio del campionato.

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PAROLE – «Non è mai positivo fare troppi complimenti ai giovani non fanno bene, ma un paio di ragazzi giovani aggregati a noi mi hanno impressionato. Poi non è detto che rimangano con noi, ma dobbiamo capire in che misura potrebbero aiutarci qui».

CALCIOMERCATO – «Stiamo lavorando sull’essere pronti per quanto riguarda il mercato, stiamo valutando diversi profili. Credo che mettere un po’ di qualità tecnica in più potrebbe giovare a tutti quanti. Un centrocampista e un attaccante? Sì ma bisogna vedere anche in uscita, qualcuno ci ha già chiesto di andare via. Ekhator? È un giocatore di grande prospettiva».

EUROPA – «Spero di stare qui tra un anno a festeggiare con la stessa maglietta e con una competizione in più da giocare, ma è un sogno molto utopistico. Pensiamo gara dopo gara, ci sono tante squadre davanti a noi e non vogliamo illudere nessuno. I sogni però ce li abbiamo tutti quanti e sognare è gratis».