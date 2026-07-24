Calciomercato Inter, l’agente di Cristian Romero è a Milano: trattativa nel vivo con il Tottenham. Cosa sta succedendo in queste ore

Calciomercato Inter, l’agente di Cristian Romero è stato avvistato a Milano: entro nel vivo la trattativa con il Tottenham. Le ultimissime

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo per rinforzare il reparto arretrato e puntellare la rosa in vista della nuova stagione. Il grande obiettivo per la retroguardia porta il nome di Cristian Romero. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’agente del Cuti, Ciro Palermo, è sbarcato a Milano proprio in queste ore. Un segnale inequivocabile che accelera prepotentemente le operazioni, considerando che anche il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha appena fatto rientro in città. Un vertice tra le parti è ormai imminente per delineare i contorni di un’operazione destinata a infiammare l’estate milanese.

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Le cifre dell’operazione: il muro del Tottenham e lo stipendio

I fari della dirigenza di Viale della Liberazione sono totalmente puntati sul centrale argentino classe 1998. Il dialogo tra l’Inter e il Tottenham è già concretamente avviato: gli Spurs hanno aperto alla cessione del loro capitano, ma la richiesta economica iniziale è perentoria e si attesta su una base non inferiore ai 50 milioni di euro. I nerazzurri stanno lavorando strategicamente per tentare di limare il prezzo del cartellino, facendo leva in primis sulla forte volontà del calciatore di ritornare a giocare nel campionato italiano.

Parallelamente, c’è da affrontare il delicato nodo legato all’ingaggio: lo scorso anno Romero ha siglato un ricco rinnovo con i londinesi fino al 2029, assicurandosi uno stipendio molto pesante da ben 12 milioni di euro lordi a stagione. Ieri sera è andato in scena il primo approccio ufficiale con l’entourage del giocatore: l’ex atalantino rappresenta una priorità assoluta, motivo per cui il club ha deciso di mettere in stand-by tutte le altre piste difensive per concentrare ogni sforzo su questo grande colpo.

La rivoluzione di Chivu e la rottura definitiva con gli Spurs

Gli addii simultanei di pedine storiche e carismatiche come Acerbi, Darmian e de Vrij obbligano la società a consegnare al tecnico Cristian Chivu un leader difensivo di spessore internazionale. Reduce da un Mondiale da assoluto protagonista con la maglia dell’Argentina, il Cuti rappresenta il tassello ideale, vantando un’ottima conoscenza della Serie A maturata con le maglie di Genoa e Atalanta tra il 2018 e il 2021.

La sua imminente uscita dal Tottenham nasce da una profonda spaccatura interna. Dopo un’ultima annata agonistica estremamente complessa, il tecnico Roberto De Zerbi e la dirigenza hanno optato per una drastica rivoluzione del progetto tecnico in cui Romero non rientra più. A compromettere i rapporti ha contribuito anche la recente condotta del giocatore: negli ultimi mesi la relazione con la tifoseria e l’ambiente si è incrinata irrimediabilmente a causa della scelta dell’argentino di volare in patria per curare un infortunio al piede, abbandonando di fatto la squadra proprio nel momento clou della lotta per non retrocedere.