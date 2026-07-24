Duello Arsenal Tottenham per il talento norvegese esploso ai Mondiali: la Roma resta vigile e pronta a rilanciare

Calciomercato news: Arsenal e Tottenham hanno messo nel mirino Antonio Nusa, esterno dell’RB Leipzig reduce da un Mondiale brillante con la Norvegia. Le due rivali del Nord di Londra stanno valutando l’ingaggio del classe 2003, ma devono fare i conti con una concorrenza sempre più intensa e con la valutazione fissata dal Lipsia: 51 milioni di sterline, cifra che rappresenta il principale ostacolo alla trattativa.

Nusa, protagonista in Bundesliga e autore di un Mondiale di alto livello – 6 presenze e il primo gol della Norvegia agli ottavi contro la Costa d’Avorio – è diventato uno dei profili più richiesti d’Europa. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma il Lipsia non sembra intenzionato a scendere sotto la cifra stabilita.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Arsenal e Spurs studiano le mosse

In casa Arsenal, ogni decisione è legata al futuro di Gabriel Martinelli: i Gunners non vogliono cederlo, ma un’offerta superiore ai 51 milioni proveniente dall’Europa o dall’Asia potrebbe cambiare gli scenari. Nel frattempo, il club ha già salutato Leandro Trossard, passato al Besiktas, e ha accolto Christos Tzolis dal Club Brugge. L’obiettivo principale, Morgan Rogers, è invece sfumato: è finito al Chelsea per 117 milioni di sterline.

Gli Spurs, dal canto loro, devono prima sfoltire la rosa. Il futuro dei rientranti dai prestiti, Manor Solomon e Mikey Moore, va definito prima di poter presentare un’offerta ufficiale. La necessità di un’ala è comunque concreta: gli infortuni di Kulusevski, Kudus, Simons e Odobert hanno lasciato la squadra scoperta durante il tour in Nuova Zelanda e Australia.

Milan e Roma in corsa

La corsa a Nusa non riguarda solo la Premier League. Milan e Roma sono già in contatto con gli agenti del giocatore. I rossoneri lo considerano una priorità e valutano di finanziare l’operazione con la cessione di Leão; i giallorossi, invece, sarebbero pronti a mettere sul tavolo 38 milioni di sterline. Il futuro di Nusa resta dunque aperto, con una vera asta europea pronta a decollare.

