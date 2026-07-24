La Roma rilancia per Tresoldi: primo “no” del Bruges ai 35 milioni, ma il club giallorosso continua a spingere

La ferita Summerville brucia ancora, ma per la Roma è tempo di guardare avanti e costruire il futuro. Gian Piero Gasperini ha chiesto un nuovo attaccante da affiancare a Malen, fondamentale per una squadra che dovrà reggere il doppio impegno tra Serie A e Champions League. Il nome in cima alla lista resta quello di Nicolò Tresoldi, classe 2004 nato a Cagliari ma oggi punto fermo della Germania Under 21.

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La prima offerta non basta

Nelle ultime ore la Roma ha avviato la manovra per portare Tresoldi in giallorosso. Secondo fonti belghe, il Club Bruges ha ricevuto una proposta da 35 milioni di euro, ritenuta però insufficiente. Il club, reduce dalla cessione di Tzolis e senza necessità di fare cassa, non ha intenzione di abbassare le proprie richieste.

Nonostante il primo no, la Roma non arretra. Il profilo di Tresoldi è considerato ideale per il progetto tecnico di Gasperini: nell’ultima stagione ha messo insieme 19 gol in 40 presenze, confermandosi uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo.

La Roma insiste

I giallorossi continueranno a lavorare sul giocatore, convinti che Tresoldi possa rappresentare un investimento strategico per il presente e per il futuro. La trattativa resta complessa, ma la Roma è determinata a non farsi sfuggire il talento cresciuto in Germania.



