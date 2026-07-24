Summerville all’Al Hilal, ora è ufficiale: niente Roma per l’olandese! Le cifre monstre dell’operazione

Summerville all’Al Hilal, l’olandese è ufficialmente un nuovo giocatore del club arabo. Niente futuro alla Roma

L’Al-Hilal continua a recitare un ruolo da assoluto protagonista sul mercato internazionale piazzando un colpo di primissimo livello per il proprio reparto offensivo. Il consiglio di amministrazione dell’Al-Hilal, presieduto da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del trequartista ed esterno offensivo olandese Crysencio Summerville. Il calciatore arriva a titolo definitivo dal West Ham United e ha sottoscritto un contratto di quattro anni che lo legherà alla società saudita per le prossime stagioni. La cerimonia ufficiale di firma si è svolta venerdì sera presso la sede del ritiro estivo della squadra in Austria.

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Il supporto del Principe Alwaleed bin Talal e i dettagli dell’accordo

La dirigenza dell’Al-Hilal ha espresso profonda gratitudine per il generoso e decisivo sostegno fornito da Sua Altezza Reale il Principe Alwaleed bin Talal, il quale ha coperto interamente il costo del trasferimento del calciatore ventiquattrenne. Questa importante operazione finanziaria rappresenta la naturale prosecuzione delle costanti iniziative del Principe volte a sostenere la crescita del club, consolidandone il prestigio e mantenendone la leadership competitiva su tutti i fronti.

Dall’Inghilterra ai Mondiali 2026: il profilo di Crysencio Summerville

A soli 24 anni, Summerville si è già affermato come uno dei profili offensivi più talentuosi ed esplosivi emersi nel panorama europeo e nella Premier League. Nel corso della sua carriera, l’esterno d’attacco si è messo in luce vestendo le maglie di club prestigiosi come il Feyenoord, il Leeds United e infine il West Ham, dimostrando una costante crescita tecnica e atletica.

A livello internazionale, il giocatore ha compiuto l’intero trafila nelle selezioni giovanili dei Paesi Bassi, rappresentando la Nazionale olandese nelle categorie U16, U17, U18, U19 e U21, fino a conquistare la maglia della Nazionale maggiore. La sua ultima apparizione su scala globale è avvenuta ai recenti Mondiali 2026 svoltisi negli Stati Uniti, competizione nella quale Summerville è stato protagonista realizzando due gol per la propria selezione.

Inserimento immediato nel ritiro in Austria

Senza perdere tempo, Summerville si è già aggregato al gruppo nel ritiro austriaco per iniziare la preparazione atletica e tattica in vista della prossima stagione. Il nuovo innesto si è messo subito a disposizione dello staff tecnico per integrarsi nei meccanismi di squadra e farsi trovare pronto per l’inizio dei primi impegni ufficiali. Operazione monstre da 55 milioni di sterline più 10 di bonus.