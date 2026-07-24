Monza in formato…Champions! Battuto 2-0 il Galatasaray in amichevole grazie a un super Cutrone

Monza ha superato 2-0 il Galatasaray in amichevole grazie ad un Patrick Cutrone in grande spolvere

Prestazione di grandissimo spessore per il Monza, che supera con un netto 2-0 il Galatasaray nel test amichevole disputato a Lienz. Con questa affermazione, la formazione brianzola si aggiudica ufficialmente la terza edizione del Summer Series Upper Austria, confermando ottimi segnali di crescita in vista della stagione di Serie A. Per la compagine biancorossa si tratta del secondo successo in questo pre-campionato, arrivato dopo il 4-3 ottenuto a Monzello contro la Pro Vercelli.

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Carboni e Cutrone trascinano Juric: sconfitto il Galatasaray

La squadra guidata dal nuovo allenatore croato Ivan Juric ha sbloccato la sfida già nel corso del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Carboni ha trovato l’incornata vincente sfruttando un preciso assist volante servito da Cutrone. Nella ripresa è stato lo stesso Patrick Cutrone a salire in cattedra firmando il gol del raddoppio. La marcatura del centravanti ha messo al sicuro il risultato prima che la compagine turca inserisse a gara in corso i propri gioielli dalla panchina, vale a dire Gündoğan, Torreira e Osimhen.

Il calendario verso l’esordio stagionale contro l’Inter

Il percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali entra ora nella sua fase clou. Il programma del Monza prevede altre due sfide amichevoli prima dei nastri di partenza: la prima si disputerà il 30 luglio contro l’Aris Salonicco, mentre la seconda è fissata per il 7 agosto con il Padova.

I primi test probanti scatteranno a metà mese: il 14 agosto la squadra di Juric debutterà ufficialmente in Coppa Italia con l’Avellino, per poi affrontare il debutto in Serie A in casa dell’Inter il 22 agosto.

Calciomercato Monza, asse con il Portogallo: arrivano Varela, Mangas e Ondoa

Parallelamente al campo, la dirigenza brianzola continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare l’organico. Dopo aver definito l’arrivo del terzino sinistro Ricardo Mangas dallo Sporting Lisbona in prestito con obbligo di riscatto condizionato, il club ha chiuso per un altro talento dal campionato lusitano: l’attaccante classe 2005 del Benfica, Gustavo Varela

Questi due innesti completano un tris di operazioni a tinte portoghesi aperto dall’ingaggio del trequartista franco-camerunese Foe Ondo, prelevato dall’Estoril dopo la parentesi in prestito all’Oliveirense.