Mercato Napoli, uscite decisive e difesa in emergenza: Manna studia Tiago Gabriel e Gatti

Mercato Napoli, le cessioni aprono spazio ai prossimi rinforzi: gli obiettivi dei partenopei in difesa dopo gli stop di Buongiorno e Beukema

Il mercato Napoli continua a muoversi soprattutto sul fronte delle uscite, considerate fondamentali per finanziare i prossimi colpi in entrata. Il club azzurro sta lavorando per alleggerire una rosa molto ampia e consegnare a Massimiliano Allegri un organico più equilibrato in vista della nuova stagione.

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Nelle ultime ore sono stati definiti i trasferimenti a titolo definitivo di Luis Hasa e Alessio Zerbin al Frosinone per una cifra complessiva di 4,5 milioni di euro. Nell’operazione è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita di Hasa, elemento che permetterà al Napoli di mantenere un possibile vantaggio economico in prospettiva.

Mercato Napoli, Ambrosino al Modena e Cheddira resta in attesa

Tra le operazioni già impostate c’è anche quella di Giuseppe Ambrosino, passato al Modena con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Una soluzione pensata per garantirgli spazio e continuità.

Si è invece fermata la cessione di Walid Cheddira. L’infortunio alla caviglia di Lorenzo Lucca, destinato a restare fuori per circa 2 settimane, ha spinto Allegri a bloccare temporaneamente l’attaccante. Cheddira ha infatti raggiunto il ritiro di Dimaro per mettersi a disposizione dello staff tecnico.

Mercato Napoli, emergenza difesa dopo Buongiorno e Beukema

La priorità più urgente riguarda però la difesa. Il lungo stop di Alessandro Buongiorno, che resterà ai box per 4 o 5 mesi, e i problemi fisici di Sam Beukema hanno cambiato i piani del direttore sportivo Giovanni Manna.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili seguiti con attenzione c’è Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004 del Lecce. Il difensore piace per qualità, fisicità e margini di crescita, oltre alla conoscenza del campionato italiano.

Mercato Napoli, Gatti resta un nome caldo per Allegri

Nella lista resta anche Federico Gatti, difensore della Juventus già allenato da Allegri. Il centrale potrebbe lasciare Torino, ma la valutazione intorno ai 20 milioni di euro rappresenta un ostacolo importante.

Il mercato Napoli resta aperto anche su altri dossier: gli azzurri continuano a seguire Exequiel Zeballos e Costantino Favasuli, mentre dalla Turchia arrivano nuove indiscrezioni sull’interesse del Fenerbahce per Romelu Lukaku.