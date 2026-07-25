Pirlo ct Italia, scelta fatta dopo il no di Guardiola: cosa manca prima dell’annuncio, i dettagli sul contratto

Andra Pirlo sarà il prossimo ct dell’Italia, la Nazionale riparte dall’ex Juventus: i dettagli del contratto che è pronto a firmare dopo l’addio allo United FC

Archiviato il sogno Pep Guardiola, l’Italia è pronta a ripartire da Andrea Pirlo. Dopo il rifiuto del tecnico catalano, la nuova area tecnica azzurra si è mossa rapidamente per individuare il prossimo commissario tecnico della Nazionale, con l’obiettivo di chiudere la questione in tempi brevi.

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Paolo Maldini, Leonardo e il presidente federale Giovanni Malagò hanno accelerato dopo l’Assemblea di Lega Serie A, dove era stata ribadita la volontà di arrivare presto all’annuncio del nuovo ct. La scelta, secondo le ultime indicazioni, è ormai indirizzata: sarà Pirlo a guidare il nuovo ciclo azzurro.

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Pirlo ct Italia, Maldini e Leonardo puntano su di lui

L’ex allenatore di Juventus, Sampdoria e United FC Dubai è stato contattato direttamente da Maldini e Leonardo, che lo considerano il profilo più adatto per aprire una fase nuova. Nel gruppo dei candidati erano presenti anche nomi di grande esperienza come Roberto Mancini e Antonio Conte, ma la linea tecnica avrebbe premiato la visione di Pirlo.

Il legame tra Maldini e Pirlo nasce da lontano, dai tempi del Milan, e il nuovo direttore tecnico della Nazionale crede molto nelle idee calcistiche dell’ex centrocampista. La scelta rappresenta una scommessa forte, ma anche coerente con il progetto di rinnovamento immaginato per il calcio italiano.

Italia, contratto quadriennale per Pirlo fino al 2030

Le parti stanno lavorando alla definizione dell’accordo economico. Per Pirlo si va verso un contratto di 4 anni, fino al 2030, anche se nella visione di Maldini il percorso potrebbe essere molto più lungo.

L’idea di fondo resta quella già prospettata a Guardiola: costruire un progetto di ampio respiro, capace di durare 8-10 anni e di coinvolgere non soltanto la Nazionale maggiore, ma l’intera filiera azzurra.

Pirlo ct Italia, cifre e possibile annuncio

Per quanto riguarda l’ingaggio, secondo La Gazzetta dello Sport si ragiona su una cifra non superiore a 1,5 milioni di euro a stagione. Un investimento sostenibile rispetto all’ipotesi Guardiola, ma comunque centrale nella nuova strategia federale.

La firma è attesa nei prossimi giorni. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in occasione del Consiglio Federale in programma martedì 28 luglio, momento che potrebbe sancire l’inizio del nuovo ciclo della Nazionale con Andrea Pirlo commissario tecnico.