Bologna, Castro nel mirino della Premier: Carlos Espì può diventare l’erede in attacco

Bologna, il mercato può cambiare l’attacco rossoblù: sirene dalla Premier League per Castro, Espì del Levante può essere il suo sostituto

Il Bologna valuta con attenzione le prossime mosse di mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Al momento il punto di riferimento resta Santiago Castro, considerato il leader dell’attacco rossoblù, ma il suo futuro potrebbe diventare un tema caldo nelle prossime settimane.

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L’attaccante argentino è seguito da diversi club, in particolare in Premier League, e davanti a un’offerta importante la società felsinea potrebbe essere chiamata a riflettere. Per questo motivo il Bologna sta iniziando a monitorare anche possibili alternative, così da non farsi trovare impreparato in caso di partenza.

Bologna, Carlos Espì nel mirino per il dopo Castro

Il nome nuovo è quello di Carlos Espì, attaccante di proprietà del Levante. Il centravanti spagnolo ha una clausola risolutiva da 25 milioni di euro e rappresenta un profilo interessante per caratteristiche, età e margini di crescita.

Al momento, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta soltanto di un interessamento. Sul giocatore ci sarebbe anche la Lazio, ma il Bologna potrebbe avere la forza economica per anticipare la concorrenza nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Castro.

Bologna, la Premier League osserva Santiago Castro

Il futuro di Santiago Castro resta quindi il nodo principale. L’attaccante è finito da tempo nel mirino di alcune società inglesi, tra cui il Nottingham Forest, interessato a rinforzare il proprio reparto offensivo con un profilo giovane ma già valorizzato in Serie A.

Il Bologna, però, non intende fare sconti. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra considerata necessaria per aprire una vera trattativa. Solo davanti a una proposta vicina alle richieste il club rossoblù potrebbe valutare l’addio.

Bologna, scenario aperto tra ipotesi e strategie

Per ora si resta nel campo delle ipotesi, ma la pista Carlos Espì appare concreta in prospettiva. Il Bologna vuole muoversi con anticipo, consapevole che il mercato degli attaccanti può cambiare rapidamente.

Se Castro dovesse accettare le lusinghe della Premier League, i rossoblù avrebbero già un nome su cui provare ad affondare il colpo. L’estate del Bologna, dunque, potrebbe accendersi proprio attorno alla staffetta in attacco.