Abodi dubbioso: «Non so se Guardiola ci abbia pensato veramente, mi auguro Pirlo possa portare i risultati sperati»

Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha voluto dire la sua sulla scelta della FIGC di puntare su Andrea Pirlo come prossimo ct dell’Italia

Andrea Pirlo è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Prima dell’annuncio ufficiale da parte della FIGC, l’ex Campione del Mondo dovrà risolvere il contratto che lo lega allo United FC, ultimo passaggio necessario prima di iniziare la sua nuova avventura a Coverciano.

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La Federazione avrebbe quindi individuato nell’ex centrocampista di Milan, Juventus e dell’Italia il profilo ideale per guidare gli Azzurri nel nuovo ciclo. Un incarico prestigioso che rappresenterebbe un’altra importante tappa nella carriera di Pirlo, chiamato a rilanciare la Nazionale dopo un periodo particolarmente delicato.

Sulla scelta della FIGC è intervenuto anche il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, che ai microfoni di Sky TG24 ha espresso il proprio pensiero sulla possibile nomina dell’ex bianconero.

LE PAROLE DI ABODI – «Mi auguro Pirlo possa portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso. Lui, poi, ha un suo percorso da allenatore e mi auguro possa incrementarlo ulteriormente».

Il debutto di Pirlo sulla panchina dell’Italia è previsto nel mese di settembre, quando gli Azzurri saranno impegnati negli incontri di Nations League. Saranno proprio le prime uscite ufficiali a fornire le prime indicazioni sul nuovo corso della Nazionale, con aspettative inevitabilmente elevate attorno al nuovo commissario tecnico.

SULLA SCELTA DEL CT – «Il campo dirà se questa sarà stata una scommessa o una scelta lungimirante. Io resto il primo supporter del ct e della nazionale che per me è la squadra del cuore».

Nel corso dell’intervista, Abodi ha affrontato anche il tema legato a Pep Guardiola, accostato nelle scorse settimane alla panchina della Nazionale. Il ministro ha spiegato come, a suo giudizio, i due profili fossero troppo differenti per essere realmente considerati alternative all’interno dello stesso percorso di scelta.

SU GUARDIOLA – «Non so se ci abbia pensato veramente. Lui e Pirlo mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che senza una certezza del sì avrei tenuto nascosta la pista Guardiola».

L’attenzione adesso è tutta rivolta all’ufficializzazione dell’accordo tra Pirlo e la FIGC. Una volta completati gli ultimi adempimenti contrattuali con lo United FC, l’ex regista potrà iniziare ufficialmente la sua esperienza alla guida della Nazionale italiana, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e risultati agli Azzurri.