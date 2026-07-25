Real Madrid, assalto a Diomandé: offerta da 100 milioni al Lipsia, ma arriva il primo no

Real Madrid, nuovo obiettivo per l’attacco di Mourinho: inserimento e super offerta per Diomandé, ma il Lipsia tiene duro

Il Real Madrid continua a lavorare sul mercato per rinforzare ulteriormente un reparto offensivo già ricco di stelle. Con Bellingham, Vinicius e Mbappé al centro del progetto, il club spagnolo cerca un nuovo profilo per la corsia destra, capace di aggiungere qualità, velocità e imprevedibilità alla squadra di José Mourinho.

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La pista Michael Olise resta complicatissima e, per questo motivo, Florentino Perez avrebbe deciso di guardare altrove. Il nuovo nome sul taccuino dei Blancos porta in Germania, più precisamente al Lipsia, dove si sta mettendo in mostra uno dei talenti più seguiti del panorama europeo.

Real Madrid, Diomandé nel mirino dei Blancos

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Real Madrid starebbe facendo sul serio per Yan Diomandé, attaccante ivoriano classe 2007 di proprietà del Lipsia.

Il club spagnolo avrebbe già presentato una proposta molto importante: 90 milioni di euro più 10 milioni di bonus, per un pacchetto complessivo potenzialmente da 100 milioni. Un’offerta enorme per un giocatore così giovane, che conferma quanto il Real consideri Diomandé un profilo strategico per il presente e soprattutto per il futuro.

Real Madrid, il Lipsia dice no ma la trattativa resta aperta

Il Lipsia, almeno per il momento, avrebbe respinto la prima offensiva dei Blancos. Il no del club tedesco non chiude però la trattativa, che resta viva e potrebbe proseguire nelle prossime settimane.

Il Real Madrid vuole provare ad anticipare la concorrenza, consapevole che su Diomandé si stanno muovendo diverse big europee. In particolare, attenzione ai club di Premier League e al Paris Saint-Germain, pronti a inserirsi nella corsa per uno dei talenti più ambiti del mercato.

Real Madrid, Perez vuole una nuova stella per Mourinho

L’obiettivo di Perez è chiaro: regalare a Mourinho un attaccante di prospettiva internazionale, capace di inserirsi in un contesto tecnico di altissimo livello.

Dopo le difficoltà per Olise, il nome di Yan Diomandé può diventare la grande occasione del mercato madridista. La prima offerta è stata respinta, ma il Real Madrid sembra intenzionato a insistere.