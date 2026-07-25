Il Manchester City tenta lo sgarbo al Chelsea: assalto a Pedro Neto ma i Blues hanno già dato questa risposta

Il Manchester City vuole Pedro Neto del Chelsea: ecco la posizione dei Blues per il portoghese

Il calciomercato della Premier League si preannuncia infuocato e tra i protagonisti assoluti della sessione estiva figura il nome di Pedro Neto. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, il Manchester City avrebbe individuato nell’esterno portoghese in forza al Chelsea uno dei principali obiettivi per rinforzare e rinfrescare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

I Citizens intendono mantenere la propria leadership nel calcio inglese ed europeo e considerano il talento lusitano il profilo ideale per dare ulteriore dinamismo e qualità alla manovra d’attacco.

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Profilo e caratteristiche: la stima per il portoghese

Cresciuto con una parentesi nel calcio italiano con la maglia della Lazio, il classe 2000 ha saputo affermarsi ai massimi livelli del campionato britannico grazie alle sue straordinarie doti atletiche e alla grande tecnica individuale. Il giocatore gode della piena stima di Enzo Maresca, che lo considera il profilo ideale per aggiungere qualità, velocità e imprevedibilità sulle fasce.

La capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno, unita alla duttilità tattica che gli permette di disimpegnarsi con disinvoltura su entrambe le corsie esterne, rende il portoghese un innesto di primissimo livello per qualsiasi scacchiere tattico. Per queste ragioni, la dirigenza del club di Manchester si è messa al lavoro per vagliare i margini dell’operazione.

Primi contatti avviati, ma il Chelsea fa muro

I Citizens avrebbero già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per verificare il gradimento della destinazione e sondare le condizioni dell’eventuale intesa. Parallelamente, la società di Manchester sta valutando la fattibilità di un’operazione che si preannuncia complessa sia sotto il profilo economico che per le resistenze del club proprietario del cartellino.

Il Chelsea non ha infatti alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero del ventiseicenne lusitano, considerato un elemento centrale della rosa. Per superare la posizione dei Blues servirà un’offerta particolarmente ricca, capace di far tentennare la società londinese. La trattativa promette di entrare nel vivo nelle prossime settimane, con il City pronto a spingere per regalare un nuovo rinforzo di peso al proprio parco attaccanti.