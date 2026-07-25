Accordo Rodri Real Madrid, ora si tratta con il Manchester City! A che punto siamo per il maxi-affare per lo spagnolo

Rodri e il Real Madrid hanno trovato l’accordo, ora la trattativa prosegue con il Manchester City! Novità importanti

Il Real Madrid fa sul serio e punta con decisione su Rodri per rivoluzionare la propria mediana. Secondo fonti vicine al club spagnolo, la dirigenza delle Merengues ha avviato i contatti con il Manchester City per riportare in LaLiga il centrocampista vincitore del Pallone d’Oro 2024. Il contratto del classe 1996 con il club dell’Etihad Stadium si avvia verso la scadenza nella prossima estate, rendendo la finestra di calciomercato estivo 2026 l’ultima vera opportunità per gli inglesi di incassare una cifra considerevole dalla sua cessione.

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Intesa sui termini personali e il nodo del rinnovo con il Manchester City

Nonostante il forte pressing madrileno, la permanenza di Rodri a Manchester non è del tutto da escludere. Secondo quanto riportato da “The Athletic”, la dirigenza dei Citizens ha tentato a più riprese di negoziare il prolungamento contrattuale con il regista trentenne, senza tuttavia trovare un punto d’incontro tra le parti.

In questo scenario, l’accordo di massima raggiunto dal Real Madrid con l’entourage del giocatore sui termini personali viene letto come un segnale estremamente positivo. I Blancos, dopo un lungo periodo di osservazione, intendono consegnare le chiavi del centrocampo alla stella spagnola per completare la fase di ricostruzione della rosa.

Dalle giovanili in Spagna ai successi inglesi

Formatosi nelle giovanili del Villarreal prima di affermarsi con la maglia dell’Atletico Madrid, Rodri è approdato al Manchester City nel 2019, diventando rapidamente un perno insostituibile nello scacchiere tattico britannico. Nella passata stagione, il regista iberico ha trascinato la squadra alla conquista del double nazionale, sollevando sia la FA Cup che la Coppa di Lega.

L’incoronazione ai Mondiali 2026 e l’assalto dei Blancos

A consacrare definitivamente la leadership del trentenne è stato il Mondiale 2026. Da leader del centrocampo della Nazionale spagnola, Rodri ha guidato la selezione alla vittoria del titolo nella finalissima vinta per 1-0 contro l’Argentina. L’eccezionale continuità di rendimento sciorinata durante l’intero torneo gli è valsa il premio di miglior giocatore assegnato dalla FIFA.

Risulta dunque evidente il motivo per cui il Real Madrid consideri il centrocampista l’obiettivo prioritario per il proprio futuro. Qualora la dirigenza riuscisse a piegare le resistenze del Manchester City, il club del Santiago Bernabéu metterebbe a segno uno dei colpi più altisonanti della sessione estiva di mercato.