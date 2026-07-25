Roma, primi contatti con il Bologna: trattativa avviata per portare Castro alla corte del tecnico giallorosso Gasperini

La Roma prosegue il lavoro sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante da affiancare a Malen. Nonostante le difficoltà riscontrate nel rinforzare le corsie esterne, la dirigenza giallorossa sta accelerando anche sul fronte delle prime punte, consapevole che la prossima stagione — con l’impegno aggiuntivo della Champions League — richiederà rotazioni costanti e alternative affidabili.

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Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione sta prendendo quota quello di Santiago Castro, profilo che risponde perfettamente alle caratteristiche individuate dal club. Come riportato da Alfredo Pedullà, i contatti tra Roma e Bologna sono già stati avviati e la trattativa ha iniziato a muoversi con decisione.

Vice Malen

Gasperini vuole due centravanti di livello da alternare durante l’anno. Nella seconda parte della scorsa stagione, Malen ha dovuto tirare la carretta quasi senza pause, arrivando alle ultime giornate con un evidente calo fisico. Con tre competizioni da affrontare — campionato, Champions e coppe nazionali — la Roma ha bisogno di un attaccante giovane, dinamico e già pronto per un contesto di alto livello.

Castro rappresenta un identikit ideale: conosce la Serie A, ha margini di crescita importanti e non è una punta statica, ma un giocatore di movimento, perfetto per le richieste del tecnico ex Atalanta.

Il segnale dall’amichevole

Un indizio ulteriore arriva dalla gestione del Bologna nell’amichevole vinta contro l’Iraklis di Mazzarri. Castro è partito dalla panchina, con Dallinga titolare e subito in gol. L’argentino è entrato soltanto al 68’, una scelta che potrebbe riflettere le gerarchie interne di Tedesco e, allo stesso tempo, la disponibilità del club a valutare una sua cessione. Secondo Pedullà, Roma e Bologna sono in contatto diretto anche in queste ore. Non esiste ancora un accordo, ma la discussione è stata formalmente avviata e la trattativa è entrata nel vivo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Castro potrà diventare il nuovo vice‑Malen della Roma.