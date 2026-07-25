Bennacer Milan, è finita davvero. Risoluzione per l’algerino e volo prenotato per il Qatar: lo aspetta l’Al Gharafa

Bennacer lascia il Milan, risoluzione del contratto per il centrocampista che vola all’Al Gharafa

Nuovo cambio di casacca e importante svolta nella carriera di Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino ha raggiunto un accordo ufficiale per la risoluzione del contratto con il Milan, club a cui era legato da un accordo valido per un’ulteriore stagione. Contestualmente alla conclusione della sua esperienza milanese, il classe 1997 ha scelto di intraprendere un nuovo capitolo professionale volando in Qatar, dove ad attenderlo c’è l’Al-Gharafa, pronta ad accoglierlo per la sua nuova avventura nel calcio medioevale. Lo riferisce Sky.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La fine di un’era rossonera durata sette anni

L’addio del centrocampista segna la parola fine su una parentesi durata sette anni. Sbarcato a Milano nell’estate del 2019 dopo l’eccellente percorso disputato con l’Empoli e la vittoria della Coppa d’Africa con la propria selezione, l’algerino si è affermato per lungo tempo come un perno fondamentale della mediana rossonera.

Nel corso delle stagioni trascorse a Milanello, Bennacer è stato tra i principali architetti della rinascita sportiva della squadra, dando un contributo fondamentale alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/2022 grazie alla sua visione di gioco, al dinamismo e alle spiccate qualità in fase di interdizione. Tuttavia, i problemi fisici patiti nelle ultime annate ne hanno gradualmente condizionato la continuità di impiego, portando la società e il calciatore a valutare strade differenti per il prosieguo della carriera.

La parentesi alla Dinamo Zagabria e il futuro in Qatar

Prima della decisione di risolvere consensualmente il vincolo con i rossoneri, il mediano della nazionale algerina ha trascorso l’ultima annata agonistica in Croazia, vestendo la maglia della Dinamo Zagabria. Durante la sua esperienza con la formazione balcanica, Bennacer ha collezionato un totale di 20 presenze totali, mettendo a referto un gol e due assist tra campionati nazionali e coppe.

Un’esperienza che ha fatto da preambolo al definitivo ritorno a Milano e alla successiva scelta di tentare una nuova esperienza all’estero. Con lo sbarco al club qatariota dell’Al-Gharafa, Bennacer si prepara ad affrontare un campionato in forte espansione, portando in dote tutta la propria esperienza internazionale maturata nei principali palcoscenici del calcio europeo. Per il Milan si chiude così una pagina significativa della storia recente, mentre per il centrocampista ventottenne si aprono le porte di una nuova sfida.