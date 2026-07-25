Napoli, parlano i leader. Lobotka: «Non penso al contratto, qui è la mia seconda famiglia», Di Lorenzo: «Mi piacerebbe chiudere la carriera con questa maglia»

Napoli, Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo hanno parlato dal ritiro di Dimaro per presentare la nuova stagione

Dal ritiro estivo di Dimaro-Folgarida, il Napoli lavora a pieno ritmo per preparare la nuova stagione sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. A fare il punto sulla preparazione, sulle nuove metodologie di allenamento e sugli obiettivi del club azzurro sono stati il centrocampista Stanislav Lobotka e il capitano Giovanni Di Lorenzo.

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Lobotka: “Napoli è una famiglia, con Allegri un piacere lavorare”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stanislav Lobotka ha espresso parole di grande stima nei confronti del nuovo allenatore e ha ribadito il suo forte legame con l’ambiente partenopeo. Tra le dichiarazioni più significative rese dal regista slovacco:

“La cosa che mi ha colpito di più è che il mister vuole giocare molto con il pallone durante gli allenamenti. È sempre positivo, sorride continuamente e cerca di trasmetterci la sua energia. Davvero, è un piacere lavorare con il lui.”

“Dico sempre che Napoli è come una seconda famiglia per me. Qui ho tantissimi amici. A essere sincero, però, il tempo è passato velocissimo. Mi sembra di essere arrivato appena due anni fa, invece sono già quasi sette. Sono davvero felice e sarò sempre orgoglioso di far parte di questa squadra e di questa città.”

“A essere sincero, sono davvero felice qui a Napoli. In questo momento non ci penso. Adesso penso solo a mangiare bene a pranzo, cambiarmi e prepararmi, perché con due allenamenti al giorno non è facile.”

Di Lorenzo in conferenza: “Fiducia nel nuovo corso e massima intesa”

Nel pomeriggio ha preso la parola in conferenza stampa il capitano Giovanni Di Lorenzo, analizzando gli aspetti tattici, il lavoro sul campo con il nuovo staff e la volontà di essere competitivi su tutti i fronti. Nel corso del suo intervento, il terzino ha rilasciato diverse dichiarazioni chiave:

“Sì, ci teniamo a fare una bella stagione. Siamo un gruppo che si conosce, tornano anche ragazzi rientrati da vari prestiti, non c’è una nuova conoscenza. Stiamo lavorando bene e ci teniamo a fare bene, il mister… ognuno ha le sue idee, i suoi metodi, quello che salta di più all’occhio è che usiamo di più la palla rispetto agli scorsi anni.”

“Mi piacerebbe, è l’ottava stagione qui, è veramente casa, mi piacerebbe e vedremo, le cose nel calcio cambiano velocemente, non lo sappiamo, ma sto bene qui e mi piacerebbe. Se anche alla società farà piacere non ci saranno problemi.”

“Da italiano, non da calciatore, ma da tifoso dico che dobbiamo avere fiducia nel nuovo corso, in Maldini, Leonardo, persone di spessore, masticano calcio da sempre. Io ho fiducia nel nuovo corso.”

Rinnovi e ambizioni per l’anno del centenario

La conferenza è stata anche l’occasione per commentare il fresco rinnovo del giovane Antonio Vergara, definito da Di Lorenzo come un ragazzo con “la testa giusta per fare il suo percorso“, e per chiarire la ferma intenzione del gruppo di lottare per ogni traguardo tra campionato, Coppa Italia e Champions League.