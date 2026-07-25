La Fiorentina cambia assetto: Grosso prova Brescianini da terzino per ampliare le opzioni sulla corsia mancina

La Fiorentina di Fabio Grosso incassa la prima sconfitta del suo precampionato: nell’amichevole disputata oggi contro il QPR, gli inglesi si impongono 3-2 al termine di una gara utile soprattutto per testare uomini e soluzioni tattiche. A decidere il match per i biancoblù sono le reti di Madsen, Kemper e Smyth, mentre alla Viola non bastano i gol di Piccoli e Atta.

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Per Grosso si trattava della terza uscita estiva, un appuntamento pensato più per sperimentare che per inseguire il risultato. In questo contesto si inserisce la scelta più interessante della giornata: l’impiego di Brescianini in una posizione inedita. Il classe 2000, arrivato dall’Atalanta nella finestra invernale della scorsa stagione, è sempre stato utilizzato come centrocampista capace di abbassarsi per dare linee di passaggio alla difesa o di alzarsi per supportare la trequarti. Oggi, invece, Grosso lo ha schierato terzino sinistro, ruolo che il giocatore potrebbe interpretare grazie alla sua fisicità, alla capacità di difendere in uno contro uno e alla spinta che può garantire in fase di risalita.

La concorrenza, però, non manca. Jimenez, pur impiegato da Grosso come esterno offensivo, resta il candidato principale per quella fascia. Fortini rappresenta l’alternativa naturale, mentre Parisi, attualmente fermo per la lesione al crociato, tornerà a disposizione più avanti e potrà essere considerato sia come terzino sia come esterno di centrocampo.

Alla luce di queste dinamiche, è prematuro trarre conclusioni definitive sul futuro posizionamento di Brescianini. L’amichevole contro il QPR è stata un semplice laboratorio tattico, e il centrocampo rimane la zona in cui il giocatore appare più destinato a operare con continuità. È lì che potrebbe ritagliarsi uno degli ultimi slot della rosa, probabilmente come sesto o settimo elemento nelle rotazioni stagionali.