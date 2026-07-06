Mondiali finiti per Jordan Henderson: frattura al polso per il centrocampista dell’Inghilterra, dovrà operarsi

Jordan Henderson ha terminato anzitempo i suoi Mondiali. Il centrocampista inglese dovrà operarsi per una frattura al polso

Arriva una pessima notizia per l’Inghilterra nel bel mezzo della sua spedizione iridata. È ormai ufficiale: Jordan Henderson salterà il resto dei Mondiali a causa di un incredibile e sfortunato incidente avvenuto al termine dell’ultimo match. Il centrocampista dei Three Lions ha infatti riportato una grave frattura al polso in un momento di totale euforia. Si tratta di una perdita pesantissima per lo scacchiere tattico e carismatico della nazionale britannica, che dovrà fare a meno di uno dei suoi leader più esperti per il prosieguo delle sfide a eliminazione diretta.

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Il surreale incidente allo stadio Azteca

Il surreale episodio si è verificato all’interno del celebre stadio Azteca, storico impianto che ha fatto da cornice a una delle sfide più accese e spettacolari del torneo. Al triplice fischio del direttore di gara, la selezione inglese aveva dato il via a grandi celebrazioni in virtù della preziosissima vittoria per 3-2 sul Messico, un risultato sofferto che ha spalancato le porte dei quarti eliminando la selezione ospitante.

Proprio nel bel mezzo dei caroselli, dei saltelli e degli abbracci collettivi sul terreno di gioco per festeggiare il passaggio del turno, Henderson ha avvertito un dolore all’arto superiore, richiedendo l’intervento immediato dello staff sanitario.

Intervento chirurgico in vista per il centrocampista

I successivi esami diagnostici e radiologici non hanno purtroppo lasciato spazio a speranze. La gravità del trauma osseo ha immediatamente escluso qualsiasi tipo di terapia conservativa o l’utilizzo di un tutore protettivo per consentirgli di restare in rosa. Nei prossimi giorni Henderson si sottoporrà a un intervento chirurgico volto a ricomporre la lesione articolare e avviare il percorso riabilitativo.

Un vuoto pesante nello spogliatoio dei Three Lions

Per lo staff tecnico inglese si tratta di una tegola difficile da digerire in vista dei prossimi turni. Pur non essendo sempre un titolare inamovibile, l’esperto mediano rappresenta un pilastro fondamentale all’interno dello spogliatoio per la sua capacità di guidare i compagni più giovani e gestire le immense pressioni psicologiche di un torneo così selettivo. Ora l’Inghilterra dovrà stringersi attorno al proprio veterano e trovare nuove soluzioni nella linea mediana per continuare a inseguire il sogno della vittoria finale.