L’Ajax accoglie Michel come nuovo allenatore: in arrivo lui come tecnico al posto di Oscar Garcia. Tutti i dettagli

L’Ajax spera di poter accogliere a brevissimo il suo nuovo allenatore: sarà Miguel Ángel Sánchez Muñoz, da tutti conosciuto come Míchel, a prendere il testimone lasciato da Oscar García. L’arrivo del cinquantenne tecnico spagnolo ad Amsterdam è ormai atteso a stretto giro di posta per dare ufficialmente il via al nuovo corso dei Lancieri.

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La scelta di Cruijff e i destini incrociati

Che il direttore tecnico Jordi Cruijff avesse individuato in Míchel un’opzione estremamente interessante non era un segreto. Tuttavia, le negoziazioni sono rimaste in stand-by nelle ultime settimane per permettere a entrambi i club di concentrarsi sui rispettivi finali di stagione. Míchel ha tentato disperatamente di salvare il suo Girona dalla retrocessione ne La Liga, ma l’impresa è fallita lo scorso fine settimana con la condanna aritmetica. L’Ajax, il giorno successivo, ha invece strappato un piccolo premio di consolazione, ottenendo in extremis il pass per i turni preliminari della prossima Conference League.

Corsa contro il tempo per il mercato

Questo piazzamento europeo costringe l’Ajax ad accelerare i tempi: la nuova stagione inizierà prestissimo, con la prima sfida dei preliminari fissata già per il 23 luglio. Per questo motivo, la dirigenza di Amsterdam sta spingendo forte. Cruijff vuole costruire una nuova squadra vincente e considera la scelta dell’allenatore come la prima pietra angolare del progetto. Solo dopo la fumata bianca e la firma sul contratto, il club potrà spingere sull’acceleratore per la profonda riforma della rosa.

I dettagli dell’accordo e la carriera dello spagnolo

In questi giorni Míchel sta discutendo con l’Ajax gli ultimi dettagli legati alle condizioni economiche e al progetto sportivo. Giovedì il tecnico ha salutato pubblicamente il Girona, accendendo di fatto il semaforo verde per il suo trasferimento in Olanda. Non appena verrà raggiunta l’intesa definitiva, Míchel inizierà la sua quarta avventura da capo allenatore.

Nato a Madrid, ha mosso i primi passi in panchina al Rayo Vallecano, passando poi per l’SD Huesca prima di approdare al Girona nel 2021. Un’esperienza vissuta sulle montagne russe: la promozione immediata al primo anno, la storica qualificazione in Champions League grazie al fantastico terzo posto della stagione 2023/24, e poi le difficoltà. Dopo una salvezza risicata lo scorso anno, in questa stagione non è riuscito a evitare la retrocessione, chiudendo in modo amaro il suo ciclo in Catalogna. Ora lo attende una sfida affascinante e carica di pressioni ad Amsterdam.