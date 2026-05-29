“L’allenatore del Milan sarà Thiago Motta”: sorpresa rossonera

Il Milan continua a non sciogliere il nodo allenatore. I nomi sono tanti, le indiscrezioni ancora di più. C’è chi parla di profili internazionali, chi immagina un tecnico straniero e chi invece continua a credere che alla fine la scelta ricadrà su un allenatore che conosce già molto bene il campionato italiano.

Nelle ultime ore è stata soprattutto una riflessione pubblicata da Il Napolista ad attirare l’attenzione. Una tesi forte, quasi controcorrente rispetto alle voci circolate finora: il prossimo allenatore del Milan potrebbe essere Thiago Motta.

Non una notizia di mercato. Piuttosto una lettura della situazione che sta vivendo il tecnico italo-brasiliano. Dopo la fine dell’esperienza alla Juventus, Thiago Motta è rimasto senza squadra. Una situazione particolare, soprattutto per un allenatore che soltanto pochi mesi prima era considerato uno dei tecnici emergenti più interessanti del panorama europeo.

A Bologna aveva costruito qualcosa di importante. Il quinto posto e la qualificazione in Champions League non erano arrivati per caso. C’era un’identità precisa, un calcio riconoscibile e una crescita evidente della squadra.

Poi è arrivata la Juventus. E lì le cose sono andate diversamente. Molto diversamente. L’avventura bianconera si è trasformata rapidamente in una delusione che ha inevitabilmente inciso sulla sua reputazione. Eppure, come osserva Il Napolista, restare fermo troppo a lungo può diventare un problema persino più grande di un’esperienza negativa. Per un allenatore ambizioso, stare fuori dal giro significa lentamente sparire dai radar.

Thiago Motta al Milan grazie a Ibrahimovic

C’è un altro elemento che rende interessante questa ipotesi. Thiago Motta e Zlatan Ibrahimovic hanno un rapporto di stima reciproca che dura da anni. E proprio Ibrahimovic potrebbe trovarsi presto nella condizione di dover rivedere alcune strategie.

Ibra può chiamare Motta al Milan (Instagram Zlatan Ibrahimovic) – Calcionews24.com

Il Milan ha inseguito profili internazionale. Si è parlato di Iraola, quindi Xavi, poi Pochettino e Jaisse. Motta potrebbe diventare una soluzione molto più concreta di quanto sembri oggi. Per il Milan sarebbe una scelta coraggiosa. Per Thiago Motta probabilmente una seconda occasione quasi insperata dopo il fallimento juventino.

Perché il giudizio sul tecnico resta diviso. C’è chi guarda al lavoro straordinario fatto a Bologna e chi invece non riesce a dimenticare quanto accaduto a Torino. La sensazione è che proprio questa contraddizione renda il suo profilo così interessante.

Da una parte un allenatore reduce da un flop pesante. Dall’altra uno dei pochi tecnici italiani ad aver dimostrato di poter costruire una squadra moderna, competitiva e capace di sorprendere tutti. Ed è forse per questo che il suo nome continua a restare sul tavolo, anche quando sembra sparire dai radar.