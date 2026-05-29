Calciomercato Inter: Marotta blinda Bastoni, cambiano le strategie per la difesa nerazzurra. Chi potrebbe arrivare in estate

Calciomercato Inter: novità importanti nelle strategie per la difesa nerazzurra. Tutti i nomi possibili per l’estate

Il futuro della retroguardia ha un punto fermo imprescindibile. A spegnere definitivamente le sirene del Barcellona (ormai concentrato su obiettivi costosissimi come Gordon e Julian Alvarez) ci ha pensato direttamente il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, rilasciando dichiarazioni inequivocabili che tranquillizzano la piazza: “Penso che i tifosi possano dormire sonni tranquilli su Bastoni. Noi per principio non siamo dei venditori. Se un giocatore va via, è perché anche lui ha espresso la volontà di andare via. Devo dire che nel caso di Alessandro assolutamente non è successo. È contento qui, quindi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà ancora con noi…”.

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La certezza della permanenza del difensore azzurro modifica in parte le mosse della dirigenza nerazzurra, che dovrà comunque rinforzare il reparto in modo oculato, considerando la partenza sicura di Acerbi e il probabile addio di De Vrij. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Il caso Muharemovic: il Sassuolo frena in vista del Mondiale

Fino a poche settimane fa, il candidato principale per approdare a Milano sembrava essere Tarik Muharemovic. Tuttavia, la strategia del Sassuolo ha imposto una brusca frenata. Il direttore sportivo Giovanni Carnevali ha infatti messo l’operazione in stand-by, nonostante esistesse già una solida bozza di accordo tra il giocatore e l’Inter. L’obiettivo dei neroverdi è chiaro: l’attendismo in vista dell’imminente Mondiale. Una buona vetrina internazionale farebbe inevitabilmente lievitare il prezzo del cartellino, aprendo le porte a ricche offerte dalla Premier League. I nerazzurri, per politica societaria, non intendono partecipare ad aste sanguinose e hanno così iniziato a scandagliare profili alternativi.

La lista dei desideri: Solet in pole, fari su Ndicka e Lucumì

In cima al taccuino degli uomini di mercato interisti spicca oggi Oumar Solet. Il difensore dell’Udinese è considerato l’innesto ideale per età, qualità fisiche e grande duttilità tattica. Attenzione, però, a due potenziali e clamorose occasioni. La prima porta a Evan Ndicka della Roma: i giallorossi sono costretti a incassare circa 60 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare i severi vincoli del Fair Play Finanziario Uefa e l’ivoriano potrebbe essere il big sacrificato sull’altare del bilancio. L’ultimo nome, ciclicamente accostato ai meneghini, è quello di Jhon Lucumì. Il centrale del Bologna ha un contratto in scadenza nel giugno 2027 e appare decisamente stuzzicato dall’idea di iniziare un nuovo, ambizioso capitolo della sua carriera. Il restyling della difesa nerazzurra è ufficialmente cominciato.