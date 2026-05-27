Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Nazionali

Convocati Olanda per il Mondiale: Dumfries, Koopmeiners, De Roon e Malen tra i quattro “italiani”

mauro.pioli

Published

7 ore ago

on

By

Malen attaccante della Roma (27/05/2026)

Mondiale 2026, i convocati dell’Olanda: Dumfries, Koopmeiners, De Roon e Malen gli “italiani” scelti dal ct Koeman

Sono 26 i convocati dell’Olanda per il prossimo Mondiale. La selezione del Ct Ronald Koeman è stata inserita nel Gruppo F insieme a Tunisia, Svezia e Giappone: proprio contro i nipponici gli Oranje debutteranno nella competizione, con calcio d’inizio fissato per domenica 14 giugno alle 22:00 italiane.

Nel gruppo figurano diversi volti noti della Serie A. Tra i difensori spicca Denzel Dumfries, mentre in mezzo al campo trovano spazio Teun Koopmeiners e Marten De Roon. In attacco presente anche Donyell Malen, reduce dal rinnovo con la Roma.

Importante anche la rappresentanza della Premier League: oltre all’ex Milan Tijjani Reijnders, Koeman potrà contare su due colonne come Virgil van Dijk e Cody Gakpo, entrambi protagonisti nel campionato inglese.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

CONVOCATI OLANDA

PORTIERI: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton);
DIFENSORI: Nathan Ake (MAnchester City), Virgil Van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul Van Hecke (Brighton), Micky Van De Ven (Tottenham), Jurriën Timber (Arsenal);
CENTROCAMPISTI: Frenkie De Jong (Barcellona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten De Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsiglia), Mats Wieffer (Brighton);
ATTACCANTI: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthias), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×