Nazionali
Convocati Olanda per il Mondiale: Dumfries, Koopmeiners, De Roon e Malen tra i quattro “italiani”
Mondiale 2026, i convocati dell’Olanda: Dumfries, Koopmeiners, De Roon e Malen gli “italiani” scelti dal ct Koeman
Sono 26 i convocati dell’Olanda per il prossimo Mondiale. La selezione del Ct Ronald Koeman è stata inserita nel Gruppo F insieme a Tunisia, Svezia e Giappone: proprio contro i nipponici gli Oranje debutteranno nella competizione, con calcio d’inizio fissato per domenica 14 giugno alle 22:00 italiane.
Nel gruppo figurano diversi volti noti della Serie A. Tra i difensori spicca Denzel Dumfries, mentre in mezzo al campo trovano spazio Teun Koopmeiners e Marten De Roon. In attacco presente anche Donyell Malen, reduce dal rinnovo con la Roma.
Importante anche la rappresentanza della Premier League: oltre all’ex Milan Tijjani Reijnders, Koeman potrà contare su due colonne come Virgil van Dijk e Cody Gakpo, entrambi protagonisti nel campionato inglese.
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CONVOCATI OLANDA
PORTIERI: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton);
DIFENSORI: Nathan Ake (MAnchester City), Virgil Van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul Van Hecke (Brighton), Micky Van De Ven (Tottenham), Jurriën Timber (Arsenal);
CENTROCAMPISTI: Frenkie De Jong (Barcellona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten De Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsiglia), Mats Wieffer (Brighton);
ATTACCANTI: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthias), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).