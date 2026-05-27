Mercato Juventus, il Liverpool alza il muro per Alisson: spunta la pista Mamardashvili

Mercato Juventus, il Liverpool dice no per Alisson? Idea Mamardashvili nel caso in cui non dovesse andare in porto per il brasiliano

La mancata qualificazione alla prossima Champions League non ha minimamente scalfito il grande desiderio di Alisson Becker di trasferirsi alla Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive che il trentatreenne portiere brasiliano ha da mesi un solido accordo verbale con i bianconeri per un ricco contratto triennale (fino al 2029, con opzione per il 2030), ma la strada che conduce a Torino è attualmente sbarrata dal Liverpool.

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Il veto inglese e la fedeltà del brasiliano

Il numero uno della Seleçao considera esaurito il suo leggendario ciclo ad Anfield, sensazione amplificata dai dolorosi addii di senatori storici come Salah e Robertson (quest’ultimo seguito con interesse proprio dalla Vecchia Signora). Nonostante la richiesta del giocatore di ottenere il via libera immediato, la dirigenza inglese ha opposto un netto rifiuto. Avendo già perso a zero due colonne portanti, il Liverpool non intende smantellare ulteriormente la leadership dello spogliatoio. Il club pretende che Alisson resti per la stagione 2026-27. Il portiere insisterà, ma il suo profondo legame affettivo con l’ambiente gli impedirà di forzare la mano fino a una rottura traumatica.

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L’incastro a sorpresa: l’opportunità georgiana

Questo stallo frena i piani di mister Luciano Spalletti, alla disperata ricerca di carisma e spessore per risollevare un gruppo reduce da un anonimo sesto posto. Tuttavia, il blocco inglese apre a uno scenario inedito. Per fare spazio ad Alisson, il Liverpool cederebbe in prestito per dodici mesi Giorgi Mamardashvili. Per una Juventus attesa dall’Europa League, il georgiano sarebbe un’occasione low cost ideale: una preziosa soluzione temporanea in attesa di ingaggiare Alisson a parametro zero nel 2027.

Le alternative: usato sicuro o rientro in patria

L’ad Damien Comolli e Spalletti faranno a breve un ultimo tentativo per sbloccare il brasiliano. In caso di definitiva fumata nera, si valuteranno profili diversi per il post-Di Gregorio:

David De Gea: l’attuale portiere della Fiorentina compirà 36 anni a novembre. Offrirebbe l’enorme bagaglio di esperienza internazionale maturato in oltre un decennio al Manchester United.

l’attuale portiere della compirà 36 anni a novembre. Offrirebbe l’enorme bagaglio di esperienza internazionale maturato in oltre un decennio al Manchester United. Guglielmo Vicario: dopo tre stagioni al Tottenham, il vice di Donnarumma sembra intenzionato a lasciare la Premier League per tornare a essere protagonista in Serie A.