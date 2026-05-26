RC Lens, Pierre Sage detta la linea per il mercato: «L’idea è restare e fare un po’ come Luis Enrique. Servono rinforzi urgenti in difesa»

Ai microfoni di RMC, il tecnico del Lens, Pierre Sage, fa il punto sul suo futuro dopo una prima stagione trionfale: le sue parole

Ospite della trasmissione After Foot su RMC, Pierre Sage ha affrontato a viso aperto i temi caldi che circondano il suo futuro e quello del RC Lens. L’allenatore, reduce da una prima annata straordinaria chiusa con la vittoria della Coppa di Francia e un prezioso secondo posto in Ligue 1, ha un contratto blindato fino al 2028, ma non ha ancora garantito al cento per cento la sua permanenza.

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«L’idea principale è quella di restare a Lens», ha chiarito il tecnico, ammettendo però senza filtri che «ci sono ancora diverse domande che ci si pone». Nonostante qualche riflessione fisiologica di fine stagione, la tendenza lo vede saldamente sulla panchina dei Sang et Or. Proprio per questo, Sage ha approfittato dell’occasione per delineare la strategia dell’imminente mercato estivo, tracciando un profilo tecnico preciso per i futuri rinforzi.

L’identikit dei nuovi acquisti

La visione dell’allenatore si concentra su due requisiti fondamentali per far compiere alla squadra un ulteriore salto di qualità:

Versatilità tattica: «L’ideale sarebbe reclutare giocatori in grado di ricoprire più posizioni in campo, seguendo un po’ la filosofia di Luis Enrique. È una caratteristica che permette di gestire molto meglio le rotazioni».

«L’ideale sarebbe reclutare giocatori in grado di ricoprire più posizioni in campo, seguendo un po’ la filosofia di Luis Enrique. È una caratteristica che permette di gestire molto meglio le rotazioni». Attacco della profondità: per il progetto di gioco di Sage, servono elementi capaci di aggredire gli spazi. «Ci rendiamo conto che spesso anche i giocatori abituati a prendere lo spazio finiscono per chiedere troppi palloni sui piedi. È un aspetto su cui abbiamo cercato di far evolvere la squadra tutto l’anno: gli spazi si aprono raramente, quindi non appena c’è un varco bisogna essere in grado di attaccarlo».

L’emergenza difensiva e i nomi sul taccuino

Interpellato direttamente sulle voci di mercato che accostano al Lens il centrocampista Martin Adeline e l’ala Pablo Pagis (di proprietà del Lorient), l’allenatore si è limitato a definirli «due buoni giocatori».

Il vero campanello d’allarme, tuttavia, riguarda il reparto arretrato, che necessita di interventi mirati. «È un’evidenza assoluta», ha confermato Sage. «Quest’anno in quelle posizioni abbiamo vissuto una vera e propria ecatombe. Ci siamo resi conto che numericamente ci mancava un uomo. Siamo stati fortunati a scoprire il talento del giovane Kyllian Antonio, che avrà ottime prospettive l’anno prossimo, sebbene a un certo punto si sia infortunato anche lui. Per la prossima stagione sarà fondamentale intervenire e reclutare nuovi difensori per coprire quel settore».