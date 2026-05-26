Chivu e l’Inter, intesa totale per il rinnovo fino al 2028! Pronto un cospicuo aumento dell’ingaggio: i dettagli del nuovo contratto per il tecnico

L’Inter programma il futuro e riparte da Cristian Chivu. Dopo una prima stagione intera in panchina chiusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, il club nerazzurro ha deciso di premiare il tecnico rumeno con un rinnovo di contratto. Una scelta considerata naturale dalla società, alla luce del lavoro svolto, dei risultati ottenuti e della crescita mostrata dalla squadra sotto la sua guida.

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Nei giorni scorsi c’è stato un incontro in viale della Liberazione tra la dirigenza dell’Inter, Chivu e il suo agente Pietro Chiodi. Il confronto ha portato a un’intesa di massima per proseguire insieme fino al 2028, con un’opzione in favore del club per allungare ulteriormente il rapporto di un’altra stagione.

Chivu Inter, gli avvocati preparano i contratti

L’accordo è ormai definito e gli avvocati sono al lavoro per predisporre tutta la documentazione necessaria. A breve le parti si rivedranno soltanto per ratificare quanto già stabilito. Non c’è fretta, ma la direzione è chiara: Chivu resterà sulla panchina dell’Inter e guiderà il nuovo ciclo nerazzurro dopo un’annata già entrata nella storia recente del club.

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Il rinnovo porterà anche a un adeguamento economico importante. Il nuovo ingaggio dovrebbe arrivare a sfiorare, bonus compresi, circa 4 milioni di euro a stagione. Un riconoscimento concreto per un allenatore che, alla prima vera occasione ad alto livello dall’inizio della stagione, ha saputo conquistare subito due trofei.

Chivu Inter, vacanze e mercato sempre sullo sfondo

Dopo la firma, Chivu lascerà Milano per qualche giorno di vacanza con la famiglia. Il telefono, però, resterà sempre acceso. Il tecnico seguirà infatti da vicino anche le mosse di mercato, curioso di capire quali rinforzi arriveranno per rendere l’Inter ancora più competitiva.

La società vuole costruire una squadra capace di confermarsi in Italia e tornare protagonista anche in Champions League. Il primo tassello, però, è già stato scelto: avanti con Cristian Chivu.