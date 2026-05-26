Il Napoli è pronto a blindare Spinazzola: trattativa ai dettagli per il rinnovo biennale! La mossa del club partenopeo in vista del prossimo anno

Il Napoli continua a muoversi su più tavoli in vista della prossima stagione. Mentre resta aperta la scelta del nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte, la società azzurra sta lavorando anche ai rinnovi di contratto. Tra le situazioni più avanzate c’è quella di Leonardo Spinazzola, in scadenza il 30 giugno 2026.

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Spinazzola Napoli, accordo vicino fino al 2028

Secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbero ormai ai dettagli finali le trattative per il rinnovo biennale dell’esterno classe 1993. L’intesa permetterebbe a Spinazzola di proseguire la sua avventura al Napoli fino al 2028, dando continuità a un rapporto che nell’ultima stagione si è rivelato positivo.

Spinazzola Napoli, numeri importanti in Serie A

Il rendimento del giocatore ha convinto il club. In Serie A, Spinazzola ha collezionato 32 presenze, con 3 gol e 3 assist, dimostrando affidabilità, esperienza e capacità di incidere anche in fase offensiva.