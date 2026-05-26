Cambia il regolamento in Serie A: addio agli spareggi scudetto o salvezza dal 2026/27! L’eccezione che riguarda le coppe europee

Cambia la regola in Serie A: addio agli spareggi scudetto o salvezza dal 2026/27! L’eccezione riguarda le squadre in finale nelle coppe europee

La Serie A cambia le regole in vista della stagione 2026/27. Il Consiglio Federale, riunito nella sala Paolo Rossi della sede della FIGC a Roma, ha approvato una modifica importante sul tema degli spareggi per scudetto e salvezza. La novità riguarda i casi in cui una delle squadre coinvolte sia qualificata per una finale europea. In quella situazione, lo spareggio non verrebbe disputato e il verdetto sarebbe deciso attraverso la classifica avulsa, quindi in base ai risultati degli scontri diretti.

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Serie A, la nuova norma per scudetto e salvezza

Dalla stagione 2022/23, il campionato italiano prevede lo spareggio in caso di arrivo a pari punti tra due squadre coinvolte nella lotta per il titolo o per non retrocedere. Per lo scudetto è prevista una gara secca, mentre per la salvezza il regolamento stabilisce un doppio confronto, con andata e ritorno. La modifica approvata su proposta della Lega Serie A introduce però un’eccezione precisa: «una modifica per la quale lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un Club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa)». La norma riguarda quindi le squadre impegnate in finale di Champions League, Europa League o Conference League.

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Serie A, il precedente con Inter e Napoli

Un caso simile si era già verificato nella scorsa stagione, quando Inter e Napoli si erano contese lo scudetto fino all’ultima giornata. In quell’occasione, la presenza dell’Inter in finale di Champions League, fissata per il 31 maggio, aveva costretto la Serie A ad anticipare al venerdì 23 maggio le partite decisive dell’ultimo turno, lasciando spazio a un eventuale spareggio scudetto il lunedì successivo. Il calendario era molto compresso e serviva garantire almeno cinque giorni tra l’eventuale spareggio e la finale europea. Con la nuova regola, in una situazione analoga, non si giocherebbe alcuna partita supplementare: titolo o salvezza verrebbero assegnati direttamente tramite gli scontri diretti.