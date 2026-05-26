Robertson saluta il Liverpool: «Affetto e sostegno incredibili, questo non è un addio!». La commovente lettera social del terzino scozzese

Andrew Robertson, detto Andy, saluta il Liverpool. Il terzino sinistro scozzese lascerà Anfield alla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2026, dopo una lunga avventura vissuta da protagonista con la maglia dei Reds. Il giocatore ha affidato ai propri canali ufficiali un messaggio molto emozionante rivolto ai tifosi, ringraziandoli per il sostegno ricevuto durante tutti questi anni: «Ho passato tutta la settimana a dire a tutti quelli che fanno parte di questa realtà, dai giocatori allo staff, quanto siano importanti per me. Ora tocca a me dire alle persone più importanti del club quanto siano importanti per me. E quelle siete voi. Fin dal primo giorno, l’affetto e il sostegno che mi avete dimostrato sono stati incredibili. Il vostro sostegno mi ha sempre dato quella motivazione in più per dare il meglio di me stesso».

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Robertson Liverpool, il messaggio ai tifosi: «Questo non è un addio»

Nel suo lungo saluto, Robertson ha ripercorso il legame costruito con il popolo del Liverpool, tra notti europee, trasferte, finali e parate. Un rapporto che il terzino ha voluto definire familiare, sottolineando il ruolo centrale dei tifosi nella storia del club: «Abbiamo trascorso insieme tante serate e giornate speciali e per questo vi sarò eternamente grato. Le partite in casa, quelle in trasferta, i viaggi a Wembley o le parate. Voi ragazzi venite SEMPRE in gran numero e non l’ho mai dato per scontato. Siete il cuore pulsante del club e i migliori tifosi del mondo. Grazie per l’accoglienza di ieri, la porterò con me per il resto della mia vita. Voi siete la mia famiglia. Questo non è un addio, è un “ci vediamo presto. YNWA Robbo».

Robertson Liverpool, futuro tra Tottenham e Juventus

Per Robertson si apre ora il capitolo mercato. Nelle scorse settimane il Tottenham si sarebbe mosso con decisione, arrivando a bloccare il profilo dello scozzese in vista della prossima stagione. Gli Spurs restano avanti e sono convinti di poter mantenere una corsia preferenziale, anche dopo la salvezza raggiunta in Premier League. Attenzione però anche alla Juventus, che ha chiesto informazioni sul giocatore e segue la situazione. Per il terzino, dopo l’addio al Liverpool, potrebbe quindi aprirsi una nuova esperienza di alto livello tra Inghilterra e Italia.