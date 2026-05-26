Nuovo allenatore Napoli: Allegri in pole position, Italiano c’è ma De Laurentiis ha telefonato anche a…Ultimissimi sviluppi

Nuovo allenatore Napoli: quali sono gli ultimissimi sviluppi legati alla panchina del club azzurro. Cosa sta succedendo

Nuovo allenatore Napoli, la delicatissima ricerca societaria entra ufficialmente nel vivo. Archiviata la trionfale e intensa era targata Antonio Conte – chiusa con in bacheca uno storico Scudetto, una Coppa Italia e un prezioso secondo posto – la dirigenza partenopea non può permettersi passi falsi. Il presidente Aurelio De Laurentiis, coadiuvato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli e dal direttore sportivo Giovanni Manna, è attualmente impegnato in riunioni fiume per programmare il futuro. L’obiettivo è individuare una guida tecnica dalle spalle larghe, capace di reggere l’enorme pressione ambientale e di non ripetere i pericolosi errori commessi nel doloroso post-Spalletti con Rudi Garcia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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Massimiliano Allegri in pole position: l’asse strategico con Manna

Panchina azzurra, il candidato principale e favorito numero uno resta Massimiliano Allegri. Il corteggiamento del patron napoletano dura ormai da svariati anni e, mai come oggi, sembrano esserci i presupposti per concretizzare il matrimonio. A facilitare i dialoghi c’è indubbiamente il solido legame professionale e di stima reciproca tra il tecnico livornese e il ds Manna, consolidato durante l’esperienza condivisa alla Juventus. Nonostante i contatti, la definitiva accelerata è stata messa in stand-by: De Laurentiis ha scelto di prendersi una pausa di riflessione per valutare le recenti dinamiche di rottura tra l’allenatore e il Milan, ponderando con attenzione anche le antiche ruggini esistenti tra Allegri e una parte della tifoseria campana.

Vincenzo Italiano: l’outsider ambizioso che punta alla Champions

La pista alternativa più calda porta direttamente a Vincenzo Italiano, da lunghissimo tempo un autentico pallino della presidenza. Il tecnico è atteso da un vertice chiarificatore con il Bologna, club a cui è ancora legato contrattualmente ma che il prossimo anno non parteciperà alle competizioni continentali. Dopo aver assaporato le finali di Conference con la Fiorentina e aver guidato i felsinei tra Champions ed Europa League, Italiano esige garanzie e palcoscenici internazionali. Il Napoli gli offrirebbe non solo la vetrina della Champions League, ma anche un organico tatticamente perfetto per esaltare la sua idea di calcio propositivo.

Le suggestioni e il Mister X: sondati Thiago Motta e Iraola

Sorprese di mercato, quando si tratta di De Laurentiis, sono sempre in agguato. Sebbene il duello principale sia tra Allegri e Italiano, la società ha esplorato concretamente anche altre vie. Un tentativo è stato fatto per Andoni Iraola, che ha però declinato l’ipotesi preferendo le sirene della Premier League e del Milan. Inoltre, nel corso del fine settimana, è andata in scena una telefonata esplorativa per valutare la disponibilità di Thiago Motta. Il casting continua: il nuovo Napoli ha bisogno di certezze assolute per continuare a sognare in grande.