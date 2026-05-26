L’effetto Gasperini: il destino incrociato di Roma e Atalanta

Gasperini e quel destino incrociato tra Roma e Atalanta: l’analisi sulla straordinaria cavalcata del tecnico torinese

Qual è il vero filo conduttore che lega il fantastico ritorno della Roma in Champions League, competizione in cui mancava dal 2019, e l’amaro scivolamento dell’Atalanta in Conference? La risposta di Sebastiano Vernazza sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è diretta: Gian Piero Gasperini.

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L’ascensore Gasperini e il respiro internazionale

Il tecnico piemontese trasforma radicalmente le squadre che allena. Come sottolinea Vernazza: «Gasperini fa salire gli ascensori in cui entra e fa scendere quelli da cui esce». Il segreto del suo successo risiede in un gioco dal respiro fortemente internazionale, basato su intensità e aggressività: «Tutto o niente, bianco o nero, amore o odio. Gasperini non tollera i compromessi, il suo calcio è estremo, totalizzante, a partire dagli allenamenti».

Il capolavoro romano e il caso Ranieri

Nella Capitale, l’allenatore è stato eccezionale nell’adattare il proprio rigore tattico a un ambiente complesso. Il vero punto di svolta, paradossalmente, è nato dalle frizioni interne. Secondo il giornalista, l’allenatore «è uscito vincitore dallo scontro con un monumento della storia giallorossa, il suo capolavoro extra-campo». Ottenuti i pieni poteri societari dopo l’addio di Claudio Ranieri, la Roma ha spiccato il volo. Decisivo è stato anche l’innesto di Donyell Malen, esaltato dal sistema offensivo fino a segnare 14 reti in 18 giornate.

Il tracollo dell’Atalanta

La vera cartina di tornasole è la Dea. I numeri risultano spietati: nell’ultimo anno gasperiniano, il tandem offensivo Retegui-Lookman realizzò ben 40 reti. In questa stagione, con Juric e Palladino in panchina, i migliori marcatori, Scamacca e Krstovic, si sono fermati a 20. Vernazza non ha dubbi: «Una differenza statistica che spiega molto, quasi tutto».

Le prospettive per la prossima stagione

Secondo il giornalista, la brillante Roma gasperiniana non farà la semplice comparsa in Champions League. L’Atalanta, invece, potrebbe ambire a vincere la Conference League, ma solamente assumendo un tecnico in grado di riaccendere il prezioso spirito del lungo novennato precedente