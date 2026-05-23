Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. Come è andata la sua avventura in Olanda

Calciomercato Milan, l’Ajax non riscatta Maximilian Ibrahimovic: sfuma un incasso da 3.5 milioni di euro per i rossoneri

Il tentativo di ripercorrere le orme paterne, incrociando lo stesso percorso a vent’anni di distanza, si è scontrato con la dura realtà del campo. Maximilian Ibrahimovic si appresta a chiudere anticipatamente la sua parentesi in Olanda. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile rossonero, sempre sotto l’occhio attento del padre, lo scorso 10 gennaio il ragazzo si era diretto verso Amsterdam per firmare con l’Ajax, il prestigioso club che lanciò Zlatan nel grande calcio europeo. Una trattativa affascinante, condotta da Marijn Beuker e Alex Kroes per i Lancieri, con papà Zlatan ovviamente protagonista per il Milan. Una valigia carica di sogni, che però oggi fa ritorno in Italia.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Dal buon inizio col Milan Futuro alla chiamata olandese

L’approdo in terra olandese era arrivato al culmine di un periodo di grande fiducia. La stagione di Maximilian con la maglia del Milan Futuro era infatti iniziata nel migliore dei modi: l’attaccante aveva messo a referto ottimi numeri, collezionando 5 goal e 4 assist nelle prime 16 partite. Prestazioni che avevano acceso i riflettori su di lui, portando alla chiamata a sorpresa dell’Ajax, considerata da tutti come un’esperienza stimolante e cruciale per la sua crescita formativa.

Il flop allo Jong Ajax: solo 76 minuti giocati

Purtroppo, l’avventura con la squadra B, lo Jong Ajax, si è rivelata estremamente complessa. L’impatto con una realtà diversa è stato molto al di sotto delle aspettative. Ibra jr ha pagato a caro prezzo il difficile salto di categoria e l’adattamento alla seconda divisione olandese, venendo inoltre frenato da qualche problema fisico di troppo che gli ha impedito di trovare continuità. Il bilancio statistico è impietoso: l’attaccante ha collezionato solo 4 presenze per un totale di appena 76 minuti giocati.

Il ritorno a Milano e il futuro da programmare

Di fronte a questi numeri, il finale della storia è già scritto. L’Ajax ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il cartellino di Maximilian Ibrahimovic. Con questa scelta, per il club rossonero sfuma la concreta possibilità di registrare un incasso importante a bilancio, stimato intorno ai 3,5 milioni di euro. Il giovane classe 2006 tornerà a Milanello, forte di un contratto in scadenza nel 2027. Ora la palla passa nuovamente alla dirigenza: per il Milan e per papà Zlatan sarà tempo di sedersi a tavolino per programmare il futuro e individuare il percorso migliore per il rilancio del ragazzo.