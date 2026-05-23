Alaba saluta il Real Madrid: gli scenari e le indiscrezioni su Milan, Juve e Inter

Real Madrid, David Alaba lascia a parametro zero i blancos: la situazione e le posizioni di Milan, Juventus e Inter

L’avventura di David Alaba al Real Madrid è arrivata al capolinea: il difensore austriaco lascerà il club alla naturale scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2026, diventando così uno dei profili più prestigiosi disponibili a parametro zero nella prossima estate. Protagonista della Champions League vinta nel 2022 e leader dello spogliatoio di Ancelotti, Alaba saluta la capitale spagnola dopo undici trofei complessivi, tra cui 2 Champions, 2 Liga e 2 Supercoppe europee. L’ultima gara di campionato sarà l’occasione per il suo congedo dal Bernabéu, prima di valutare la prossima destinazione, con uno sguardo che potrebbe anche posarsi sulla Serie A.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Nelle scorse settimane, come riportato da Fabrizio Romano, Alaba è stato proposto a Juventus, Inter e Milan. Un’opportunità potenzialmente interessante, considerando l’esperienza e la versatilità del giocatore, ma nessuno dei tre top club italiani ha mostrato reale apertura alla trattativa. Le società di Serie A, infatti, non hanno ritenuto sostenibile l’operazione, nonostante l’assenza di un costo di cartellino.

Ad oggi, dunque, non emergono segnali concreti che possano portare Alaba in Italia. Il difensore valuterà altre soluzioni per la prossima fase della sua carriera, mentre i club italiani sembrano orientati verso profili diversi per rinforzare i rispettivi reparti arretrati.