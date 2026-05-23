Inzaghi al Napoli? De Laurentiis ci ha provato! Il retroscena sulla telefonata al tecnico: il nodo fiscale blocca tutto

Inzaghi al Napoli? De Laurentiis ci ha provato! Il retroscena sulla telefonata al tecnico: il nodo fiscale blocca il ritorno in Italia dell’ex Inter

Simone Inzaghi sarebbe stato uno dei primi nomi sondati da Aurelio De Laurentiis dopo la decisione di Antonio Conte di chiudere la propria avventura sulla panchina del Napoli. Il presidente azzurro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe contattato l’attuale tecnico dell’Al Hilal, profilo seguito da tempo e considerato adatto per aprire un nuovo ciclo. L’ex allenatore dell’Inter è reduce da una stagione particolare in Arabia Saudita: ha vinto la King’s Cup, ma ha perso la Saudi Pro League a favore dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, dopo essere stato a lungo in testa alla classifica.

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Inzaghi Napoli, il problema fiscale frena la trattativa

Il contatto tra De Laurentiis e Inzaghi non avrebbe però prodotto gli effetti sperati. Il tecnico piacentino avrebbe spiegato al presidente del Napoli di non poter accettare, almeno in questa fase, per motivi fiscali. In caso di addio volontario all’Arabia Saudita prima del 2027, infatti, dovrebbe restituire al fisco saudita circa 6 milioni di euro. Una cifra molto pesante, che rende al momento complicato un suo ritorno immediato in Serie A.

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Scenario diverso, invece, nel caso in cui fosse l’Al Hilal a esonerarlo: in quel caso Inzaghi sarebbe libero di rientrare in Italia senza perdere quanto maturato dal punto di vista economico. Per ora, dunque, il suo ritorno in Europa resta rimandato.

Inzaghi Napoli, Italiano resta il nome più caldo

De Laurentiis ha quindi iniziato a valutare altre soluzioni per la panchina del Napoli. Il nome più forte, al momento, resta quello di Vincenzo Italiano, anche perché le altre piste si sono progressivamente complicate. Maurizio Sarri si sarebbe chiamato fuori, preferendo la possibilità Atalanta con Cristiano Giuntoli, mentre Massimiliano Allegri appare sempre più vicino alla permanenza al Milan, soprattutto dopo le possibili mosse societarie rossonere per rafforzare la sua posizione.

Il casting azzurro resta aperto, ma il primo tentativo su Inzaghi non ha avuto esito positivo.