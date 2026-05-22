Bernardo Silva sempre più verso l’Atletico Madrid: la Juventus resta indietro mentre emergono cifre e condizioni della proposta

Atletico Madrid vicino al sì di Bernardo Silva: l’offerta convince e la Juventus vede sfumare il colpo dell’estate

L’addio di Bernardo Silva al Manchester City si avvicina e il suo desiderio di avvicinarsi alla famiglia sta spingendo con forza verso l’Atletico Madrid. La fumata bianca è sempre più vicina: i colchoneros hanno accelerato nelle ultime ore e ora sono loro a guidare la corsa per il fuoriclasse portoghese, uno dei parametri zero più ambiti del mercato. La Juventus aveva mostrato interesse, ma il club spagnolo ha deciso di affondare il colpo. Secondo Marca, il gradimento tra le parti è totale. L’Atletico vede in Bernardo il sostituto ideale di Antoine Griezmann, mentre il giocatore considera i biancorossi la destinazione perfetta per aprire un nuovo ciclo dopo nove anni di trionfi con il City. Le trattative stanno entrando nella fase decisiva.

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Il nodo principale resta l’ingaggio. Il ds Mateu Alemany e l’agente Jorge Mendes stanno lavorando per trovare la quadra economica: l’Atletico non può avvicinarsi ai 18 milioni percepiti dal giocatore in Premier, ma la partenza di Griezmann — che guadagnava 8 milioni — ha liberato spazio salariale. Non essendoci cartellino da pagare, il club potrà concentrare gli sforzi su stipendio e bonus alla firma. L’obiettivo è portare Bernardo tra i giocatori più pagati della rosa, avvicinandolo alla soglia dei 10 milioni netti di Jan Oblak, attualmente il più remunerato. Il piano dell’Atletico è chiaro: chiudere l’operazione prima della tournée negli Stati Uniti, con un contratto biennale fino al 2028 e opzione per il 2029 legata al raggiungimento di determinati obiettivi.

Intanto la Juventus scivola indietro. Il ko interno contro la Fiorentina ha complicato la corsa Champions e il club bianconero non ha potuto affondare il colpo. Bernardo non ha voluto attendere l’esito del campionato italiano, pur apprezzando il corteggiamento juventino, e ora è sempre più vicino a vestire il biancorosso. La Juve, nel frattempo, ha iniziato a valutare alternative: tra i nomi sul tavolo ci sono due ex Milan, Brahim Díaz del Real Madrid e Tijjani Reijnders del Manchester City.