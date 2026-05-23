Serie A
Diretta gol Serie A LIVE: la Lazio completa la rimonta con il Pisa, Pedro saluta con il gol vittoria
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.
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LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Nosli, Pedro. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Patric, Isaksen, Dia, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Farcomeni. All.: Maurizio Sarri
PISA (3-5-2): Semper; Calabaresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsamiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. A disp.: Nicolas, Scuffetta, Hojholt, Meister, Cuadrado, Tourè, Durosinmi, Iling-Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Albiol, Bettazzi. All.: Oscar Hiljemark
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FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe. A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannīs, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano.
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
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82′ PAREGGIO ATALANTA – Autogol di Pietro Comuzzo, non ci voleva. Nel tentativo di intercettare un passaggio, ha segnato un auto-goal clamoroso.
39′ GOL FIORENTINA – Brescianini regala un cioccolatino davanti alla porta a Roberto Piccoli che ringrazia ed insacca nel sette di destra.
FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (4-3-3): Christense; Dodo, Comuzzo, Rugani, Gosens; Brescianini, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Gudmunsson. Allenatore: Paolo Vanoli.
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori. Allenatore: Raffaele Palladino.
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