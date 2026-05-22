Guardiola saluta il Manchester City: «È arrivato il momento di salutare. Non chiedetemi perché vado via, niente è eterno» – VIDEO

Guardiola saluta il Manchester City: «È arrivato il momento di salutare. Non chiedetemi perché vado via». L’emozionante video messaggio

La fine dell’era Pep Guardiola al Manchester City è ufficiale. Da lunedì il tecnico spagnolo non sarà più l’allenatore dei Citizens, dopo dieci stagioni e 20 trofei conquistati, tra cui Champions League, sei Premier League, FA Cup e Carabao Cup.

Il club saluterà Guardiola nell’ultima giornata contro l’Aston Villa, trasformando la partita in un grande omaggio a chi ha cambiato la storia del City e del calcio inglese. Il tecnico resterà comunque nel mondo City Football Group come Global Ambassador. Al suo posto arriverà Enzo Maresca, chiamato a raccogliere un’eredità enorme e a proseguire un ciclo costruito su standard altissimi. Il tecnico spagnolo ha voluto salutare i Citizens con un toccante video-messaggio.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

“What a time we have had together.” 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

PAROLE – «Non c’è una ragione specifica perché vado via ora: dentro di me, però, sento che è arrivato il momento di salutare. Ricordo che quando sono arrivato la prima intervista l’ho fatta con Noel Gallagher. E quando sono uscito ho pensato che sarebbe stata divertente. Beh, lo è stato di sicuro. Non chiedetemi perché vado via: niente è eterno, se lo fosse sarei ancora qui. Di eterno rimarranno le sensazioni, la gente, i ricordi, l’amore che ho per il Manchester City. Questa città è costruita sul lavoro duro e lo si vede in tutto: io l’ho capito, e l’hanno capito anche le mie squadre. Anche noi abbiamo lavorato, sofferto, combattuto. E abbiamo fatto le cose a modo nostro. Con la città, con i giocatori che sono stati eccezionali e che magari non lo sanno ma stanno lasciando un segno. È arrivato il momento per me di lasciare. Ma siate felici, in fondo gli Oasis sono tornati insieme. Grazie per avermi dato fiducia, per avermi spinto, per avermi amato. Noel, avevo ragione: è stato incredibilmente divertente».