La mossa del Barcellona che cambia i piani dell’Inter: scambio per Bastoni

Ci sono giocatori che a un certo punto smettono di essere semplicemente forti. Diventano il volto di una squadra, quelli che finiscono dentro il modo stesso di giocare di un allenatore. E quando succede, qualsiasi voce di mercato prende automaticamente un peso diverso.

L’Inter negli ultimi anni ha costruito parecchio della propria identità partendo dalla difesa. Non soltanto solidità, ma anche costruzione dell’azione, aggressività e gestione dei tempi di gioco. Alcuni elementi sono diventati quasi intoccabili o almeno così sembrava fino a poco tempo fa.

Perché nel calcio poi c’è sempre un momento in cui arrivano i grandi club europei, quelli che fanno nascere dubbi anche quando nessuno vuole ammetterlo apertamente. E se a muoversi è una società come il Barcellona, inevitabilmente l’attenzione cambia.

Il nome coinvolto è quello di Alessandro Bastoni, uno dei riferimenti tecnici della squadra nerazzurra, entrato da tempo nella categoria dei giocatori che difficilmente vengono messi sul mercato.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, il club spagnolo starebbe valutando una strategia particolare per arrivare al difensore della Nazionale, con l’idea di inserire una contropartita tecnica di peso per rendere l’operazione più sostenibile.

Araujo nell’operazione Bastoni con l’Inter

Secondo la ricostruzione del portale spagnolo, il giocatore individuato dal Barcellona per costruire l’eventuale operazione sarebbe Ronald Araujo, difensore centrale della nazionale uruguaiana e capitano del club catalano.

Non si parlerebbe quindi di un semplice inserimento secondario dentro una trattativa, ma di uno scambio che coinvolgerebbe due giocatori di primo livello.

Araujo rappresenta un profilo molto diverso da Bastoni. Più fisico, più diretto nel duello individuale, più aggressivo nelle marcature. Bastoni, invece, ha costruito il proprio calcio su letture, tecnica e capacità di uscire palla al piede.