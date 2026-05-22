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Orsolini salta l’Inter, stagione finita per l’attaccante: le opzioni di Italiano per sostituirlo
Orsolini salta l’Inter, stagione finita per l’attaccante: le opzioni di Italiano per sostituirlo. La lista dei convocati dei rossoblù
Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara a chiudere la stagione davanti ai propri tifosi. Domani alle 18:00, al Dall’Ara, i rossoblù affronteranno l’Inter, già campione d’Italia, nell’ultima gara del loro campionato. Una partita che non potrà cambiare più di tanto la classifica della squadra emiliana: nonostante la vittoria per 1-0 sul campo dell’Atalanta di Raffaele Palladino, il settimo posto è ormai aritmeticamente nelle mani dei nerazzurri, qualificati alla prossima Conference League. Il Bologna potrà quindi ambire al massimo all’ottavo posto.
Bologna Inter, lesione all’adduttore per Orsolini
Alla vigilia della sfida contro l’Inter, però, arrivano notizie negative dall’infermeria. Riccardo Orsolini non è stato inserito nella lista dei convocati a causa di un problema fisico. L’esterno rossoblù ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro, infortunio che lo costringe a chiudere in anticipo la stagione.
Per Orsolini il bilancio finale resta comunque importante: 34 presenze, 10 gol e 1 assist, numeri che confermano il suo peso offensivo nel percorso del Bologna. La sua assenza priva Italiano di una delle soluzioni più incisive sulla corsia destra.
Bologna Inter, Bernardeschi favorito per sostituirlo
Con anche Nicolò Cambiaghi ai box, Italiano dovrà ridisegnare l’attacco nel suo 4-3-3. Il favorito per agire sulla corsia destra è Federico Bernardeschi, che dovrebbe partire titolare contro i campioni d’Italia. Le alternative portano a Benjamin Dominguez e Jens Odgaard, ma al momento l’ex Juventus sembra nettamente avanti nelle gerarchie.
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I convocati di Italiano:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;
Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Rowe.
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