Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calcio Estero

Inzaghi, ci risiamo: vantaggio sperperato e scudetto sfumato all’ultimo! Le analogie tra Inter e Al Hilal

Published

2 giorni ago

on

By

L'allenatore dell'Al Hilal, Simone Inzaghi

Inzaghi, ci risiamo: vantaggio sperperato e scudetto sfumato all’ultimo anche in Arabia Saudita! Le analogie tra la sua Inter e il suo Al Hilal

Niente da fare per Simone Inzaghi. L’allenatore italiano vede sfumare la Saudi Pro League all’ultima giornata, nonostante il successo per 1-0 del suo Al Hilal sul campo dell’Al Fayha. La vittoria non è bastata, perché l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha travolto il Damac per 5-1, conquistando il decimo titolo della propria storia e chiudendo il campionato a quota 86 punti, due in più rispetto alla squadra di Inzaghi. Decisivo ancora una volta il campione portoghese, autore di una doppietta dopo le reti di Mané e Coman. Per l’Al Hilal, invece, non è bastato il gol di Mandash, con Ruben Neves che nella ripresa ha anche fallito un calcio di rigore.

Calcio News 24 sempre con te su Google

Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale.

Seguici Ora

Inzaghi, il vantaggio perso dall’Al Hilal e il sorpasso dell’Al Nassr

Il bilancio resta beffardo per Inzaghi: 25 vittorie, 9 pareggi e 0 sconfitte non sono bastati per conquistare il campionato saudita. Dopo la vittoria della King’s Cup in finale contro l’Al Kholood, il tecnico italiano non è riuscito a completare il double. La delusione è ancora più forte considerando l’andamento della stagione: l’Al Hilal aveva avuto un vantaggio massimo di 7 punti sull’Al Nassr alla 17ª giornata, prima del calo coinciso con 5 pareggi in 7 partite. Un passaggio a vuoto che ha permesso alla squadra di Cristiano Ronaldo di rientrare, sorpassare e arrivare fino al trionfo finale. In sintesi, il +7 si è trasformato in un ribaltone pesante, con l’Al Nassr arrivato anche a +5 nella corsa conclusiva.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Inzaghi, il precedente con l’Inter e lo scudetto perso nel 2022

Non è la prima volta che Inzaghi vive una dinamica simile. I tifosi dell’Inter ricordano bene la stagione 2021/22, quando i nerazzurri erano primi dopo la 23ª giornata con 53 punti, davanti a Milan e Napoli ferme a 49. Il vantaggio era di +4, ma con una gara in meno: vincendo il recupero contro il Bologna, l’Inter avrebbe potuto salire virtualmente a +7. Il derby del 5 febbraio 2022 cambiò tutto: vantaggio nerazzurro con Perisic, poi rimonta del Milan con la doppietta di Giroud. Da lì arrivarono il pareggio col Napoli, il calo tra febbraio e marzo e soprattutto il ko nel recupero di Bologna, segnato dall’errore di Radu. Alla fine il Milan vinse lo scudetto con 86 punti, l’Inter chiuse seconda a 84. Con l’Inter, dunque, Inzaghi non perse un +7 reale, ma un +4 con una partita in meno: un vantaggio potenziale da +7 e uno scudetto sfumato per 2 punti.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×