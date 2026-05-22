Sangue brasiliano, talento da Golden Boy e un cuore tutto azzurro: Papà Piá svela il fenomeno Inácio

L’ex attaccante Inácio Piá racconta l’exploit del figlio diciottenne al Borussia Dortmund: «È un mix tra Kaká e Rodrygo»

Samuele Inácio, attaccante del Borussia Dortmund, è uno dei quattro giovaniitaliani inseriti nella TOP 100 di Tuttosport che concorrerà all’ambito premio Golden Boy per il 2026. Il padre-agente João Batista Inácio “Piá”, ex calciatore dell’Atalanta, ha concesso al quotidiano torinese un’intervista.

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LA REAZIONE DI SAMUELE PER IL GOLDEN BOY «Felicissimo, ovviamente, grande gioia. Grande allegria. Un riconoscimento significativo. Ha apprezzato. Lui è un ragazzo rispettoso ma anche molto ambizioso. E punta già a migliorare il suo “ranking” sin dalla prossima tappa».

SAMUELE SOGNA IL DEBUTTO IN NAZIONALE «Sogna molto di più! Il suo sogno è conquistare il Mondiale con la maglia azzurra. Chissà fra 4 o 8 anni. Vive per questo. Lui purtroppo non ha mai visto giocare l’Italia in una fase finale di Coppa del Mondo. E siamo tutti molto tristi per questo».

SE LO CERCASSE ANCELOTTI «Lui si sente al 100% italiano. Italiano vero. E tra l’altro parla anche meglio l’inglese del portoghese… “Samu” pensa solo all’azzurro. Certo però che se col passare del tempo non venisse chiamato nella Nazionale maggiore, allora perché mai dire no ai “pentacampeões” del mondo?».

MIX «Per me è un “mix” fra Kaká e Rodrygo. E in più ha affinato doti particolari di acrobazia, elasticità ed esplosività nei movimenti perché per anni ha praticato la “break dance”, il suo hobby».

PRESSIONI «Lui sa come si fa a non sentirsi le pressioni addosso. Gliel’ho insegnato io, gliel’hanno insegnato a Bergamo, gliel’hanno inculcato in Germania. Ed è pronto a qualsiasi palcoscenico. Con coraggio, senza timore di sbagliare. Giocare di fronte agli 83.000 spettatori del Signal Iduna Park è soltanto uno stimolo per lui. Scende in campo carico e motivato per dare sempre il massimo. Chissà, magari non conosce nemmeno cosa significhi il termine ansia da prestazione…».