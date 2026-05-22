Bremer o Kalulu? Spalletti ha scelto chi sacrificare

Le grandi squadre quasi mai vendono chi vogliono davvero vendere. Spesso cedono chi permette di sistemare un bilancio, chi porta una cifra importante oppure chi, in un certo momento, genera più mercato degli altri.

Alla Juventus il tema starebbe diventando sempre più concreto, perché attorno alla difesa continuano a muoversi valutazioni che vanno oltre il semplice aspetto tecnico. Da una parte c’è la necessità di costruire una squadra competitiva, dall’altra quella di mantenere equilibrio economico, soprattutto in un’estate che potrebbe costringere il club a fare scelte meno comode di quanto sembrino.

Il punto è che quando due difensori finiscono nello stesso discorso, inevitabilmente qualcuno inizia a chiedersi chi resterebbe davvero al centro del progetto e chi invece potrebbe trasformarsi nella cessione pesante.

Il nome è arrivato nelle ultime ore attraverso un’indiscrezione rilanciata dal giornalista Alfredo Pedullà, che ha raccontato un retroscena destinato a far discutere parecchio.

Bremer o Kalulu: il sacrificato di Spalletti

Pedullà ha spiegato: “Mi hanno raccontato che tra Bremer e Kalulu, se dipendesse da Spalletti, che ha grande stima di Bremer, il sacrificato potrebbe essere proprio il brasiliano”.

Una frase che a prima vista sembra quasi contraddittoria. Perché se un allenatore apprezza particolarmente un giocatore, la logica porterebbe a pensare al contrario. E, invece, il mercato spesso segue strade diverse.

La lettura possibile sarebbe abbastanza semplice: proprio perché Bremer continua ad avere una valutazione molto alta e mantiene appeal internazionale, potrebbe rappresentare il nome capace di generare una plusvalenza importante. Kalulu, invece, avrebbe costi differenti e una collocazione economica diversa dentro la rosa.