Roma scatenata sul mercato, è sfida a Milan e Juve per Scamacca e Zirkzee, e spunta anche l’idea Ndoye! Il piano dei giallorossi

La Roma continua a lavorare sul mercato offensivo in vista della prossima stagione. Malen, arrivato a gennaio dall’Aston Villa, è già diventato a tutti gli effetti un giocatore di proprietà giallorossa, ma la società vuole aggiungere un altro centravanti alla rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione è quello di Gianluca Scamacca, oggi sotto contratto con l’Atalanta fino al giugno 2027. Il club bergamasco lo aveva riportato in Italia nell’estate 2023, acquistandolo dal West Ham per 28 milioni di euro e superando la concorrenza dell’Inter, anche grazie a un ingaggio da 3,2 milioni netti a stagione.

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Roma, Scamacca conosce già l’ambiente giallorosso

Il profilo di Scamacca resta particolarmente interessante anche per il suo passato. L’attaccante è infatti cresciuto nel settore giovanile della Roma, prima del trasferimento al PSV Eindhoven nel gennaio 2015 per circa 270 mila euro, senza però riuscire a debuttare in prima squadra con i giallorossi. Con l’Atalanta, invece, ha raccolto finora 82 presenze, 33 gol, 11 assist e 10 cartellini gialli, numeri che confermano il suo peso offensivo e la sua capacità di incidere in area. Su di lui, però, ci sarebbe anche il Milan, alla ricerca di rinforzi per l’attacco.

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Roma, non solo Scamacca: tutte le piste offensive

L’alternativa principale per la Roma porta a Joshua Zirkzee, attaccante olandese seguito anche dal Milan, soprattutto come possibile contropartita tecnica in un’eventuale trattativa tra Manchester United e rossoneri per Rafa Leao. Il club milanese continua inoltre a monitorare Dusan Vlahovic, in scadenza con la Juventus, mentre i bianconeri potrebbero tornare proprio su Zirkzee qualora non si concretizzasse il ritorno di Kolo Muani. Per le corsie offensive, invece, la Roma segue Dan Ndoye del Nottingham Forest, oltre a Nusa del Lipsia, Summerville del West Ham, Greenwood del Marsiglia e Pepe del Porto.