Fabregas in conferenza stampa: «Voglio la Champions! Le parole di Zanetti sul futuro di Nico Paz? Serve rispetto, non giocherà all’Inter!»

La conferenza stampa di Cesc Fabregas alla vigilia di Cremonese Como: le parole del tecnico dei lariani sul futuro di Nico Paz

La conferenza stampa di Cesc Fabregas alla vigilia di Cremonese Como, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 2025/26.

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LE PAROLE DI ZANETTI SU NICO PAZ? – «Zanetti carriera incredibile, conosce dinamiche e so come lavora Inter. Nico è un giocatore del Como al 50%, ma è nostro. L’unico club che può dire qualcosa è Real Madrid. Zanetti non lavora per Real Madrid o Como, bisogna rispettare i club. Per tutta la stagione ci sono state foto, messaggi e altro. L’unica cosa che so è che Nico non giocherà all’Inter: o resterà al Como o tornerà al Real Madrid. Stiamo provando a capire se può giocare o no domenica, si merita di giocarla perché ci ha aiutato a essere qui. siamo contenti con lui e poi vedremo tra qualche settimana cosa succede».

COME STA NICO PAZ? – «Noi vogliamo giocare la partita con tutti al massimo, lui in questo momento non è al 100%, si è allenato da solo, anche se si sente meglio rispetto agli scorsi giorni. Vediamo, in questo momento non riesco a dire si o no, valuteremo il giorno della partita. Ci sono tanti elementi dentro lo staff che seguono il giocatore, una volta non c’erano così tanti fisioterapisti».

SULLA SFIDA CON LA CREMONESE – «Dobbiamo fare una partita importante, è la gara della stagione. Ne abbiamo giocate tante (ride, ndr). Come ha detto il mister Giampaolo, è crudele dire che ci sia l’obbligo di vincere. Chi non vince è un fallito. Ma sarà una partita bellissima, sarà la più emozionante tra tutte. Loro sono migliorati tanto con Giampaolo, lo rispetto tantissimo, ha più attaccamento emozionale di tutti. Alla fine vedremo il risultato. Chi farà meno errori e chi avrà le idee più chiare…».

QUANTO CREDO ALLA CHAMPIONS? – «La fede è l’ultima cosa che si perde. Se non ci crediamo, andiamo in vacanza e facciamo le partitelle, le amichevoli e lasciamo alla Cremonese la chance di rimanere in Serie A. Non è giusto per quanto fatto, per quello in cui credono i tifosi. Dovremo lottare fino alla fine, se vinciamo andiamo in Champions. Però prima di vincere serve una grande prestazione. E prima di tutto c’è la fede, che deve rimanere sempre dentro. Io ci credo fino alla fine. Ho vissuto tante cose nel calcio, la risposta è andare a lottare fino all’ultimo secondo. Io voglio andare in Champions. C’è una grandissima opportunità. Tutte le statistiche mi dicono che siamo nella top-4 del campionato, poi si vedrà dove si arriverà».