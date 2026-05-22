Valzer panchine in Serie A, altro che Napoli: Sarri in trattativa avanzata con l’Atalanta! Giuntoli si muove per il post Palladino

A 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già entrato nel vivo. Il futuro di Antonio Conte sembra ormai lontano dal Napoli, dopo due stagioni segnate da risultati importanti come il quarto scudetto della storia azzurra e la Supercoppa Italiana conquistata in questa annata. Nonostante le voci delle ultime settimane, però, il suo eventuale successore non dovrebbe essere Maurizio Sarri.

Sarri Atalanta, accordo di massima con l’entourage

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Sarri sarebbe infatti in trattativa avanzata con l’Atalanta, pronta a cambiare guida tecnica al termine della stagione. Raffaele Palladino lascerà la Dea e il nome forte per raccoglierne l’eredità è proprio quello dell’attuale allenatore della Lazio.

A spingere con decisione è Cristiano Giuntoli, forte del rapporto costruito con Sarri ai tempi del Napoli. Nella serata di ieri sarebbe stato raggiunto un accordo di massima con l’entourage del tecnico toscano: sul tavolo un contratto triennale da circa 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Un’intesa importante, che mette l’Atalanta in posizione di vantaggio rispetto al Napoli nella corsa all’allenatore.

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Sarri Atalanta, prima serve l’uscita dalla Lazio

Prima di arrivare alla fumata bianca, però, resta un passaggio decisivo. Sarri dovrà incontrare il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per definire la separazione dal club biancoceleste. Il tecnico è infatti ancora legato alla società capitolina da un contratto valido fino al 2028 e dovrà trovare un accordo per liberarsi.

In ballo ci sono diverse mensilità che l’allenatore non vorrebbe lasciare in caso di trasferimento. La questione economica sarà quindi centrale nel confronto con Lotito, ma la direzione sembra ormai tracciata.

L’Atalanta ha messo la freccia e punta a chiudere in tempi brevi. Sarri è il nome scelto per aprire un nuovo ciclo tecnico a Bergamo.